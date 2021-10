"Terça livre. Quinta preso", internautas fazem piadas com prisão do extremista Allan dos Santos

Prisão e extradição do blogueiro bolsonarista foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e rendeu vários memes edit

247 - Após o ministro do STF Alexandre de Moraes decretar a prisão e extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, seu nome virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (22) e rendeu diversos memes.

Allan, que mora nos EUA, é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

Veja a repercussão:

Ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, o gengivão.

Terça livre. Quinta preso.

E nem sextou ainda! Kkkkk 😂 pic.twitter.com/6AJCGlIykl — ❤🚩 Ádamo Antonioni 📚🦉 (@adamoantonioni) October 21, 2021

Chora mais Alan dos Santos! O choro é livre, kkkk.🤡🤣🤣🤣



Além de pedir a extradição do Allan dos Santos, Alexandre de Moraes determinou que o Banco Central bloqueie TODAS as contas do Blogueiro. pic.twitter.com/LVbzDfm7VS October 21, 2021

Sobre a prisão do Allan dos Santos:



Li a decisão e ela é absolutamente legal e bem fundamentada. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) October 21, 2021

A lista de mentiras e postagens absurdas de Allan dos Santos, q acabou de ter a prisão preventiva decretada pelo STF, é absurda!



Vou tentar resumir algumas, mas são centenas, se não milhares, de postagens e vídeos nojentos.



🧶Segue uma pequena lista (quem tiver, pode mandar). pic.twitter.com/JgRux8w6Hi — Felipe Neto (@felipeneto) October 21, 2021

A Terça é Livre, mas a Quinta...https://t.co/YFiZM16bPk October 21, 2021