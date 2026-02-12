Túlio Maravilha, que diz ter "princípios", é alvo de cobrança da Caixa há mais de uma década por empréstimo não pago

247 - O ex-jogador Túlio Maravilha voltou ao centro das atenções nos últimos dias após viralizar nas redes sociais ao afirmar, ao lado da esposa e da filha, que vetou a ida da jovem a uma universidade pública por causa dos “princípios” da família. A declaração trouxe à tona um processo judicial antigo que corre contra o ex-atacante. As informações são do jornalista Ancelmo Goes e mostram que, desde 2014, a Caixa Econômica Federal tenta cobrar judicialmente um empréstimo consignado contratado em nome de Túlio em 2009.

À época do início da ação, a dívida era de R$ 47.581,13, valor que vem sendo atualizado com juros e correção monetária ao longo dos anos.O principal entrave no processo é a dificuldade em localizar o ex-jogador. Desde o começo da cobrança, a Caixa vem tentando citá-lo formalmente para que ele seja notificado da existência do débito e possa se manifestar ou quitar o valor. No entanto, as tentativas de encontrá-lo em endereços no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiânia não tiveram sucesso.

Em agosto de 2023, a 4ª Vara Federal de Goiás determinou que concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia informassem possíveis endereços vinculados ao CPF de Túlio Maravilha. Mesmo assim, nenhuma das diligências resultou na localização do ex-atleta, o que manteve o processo em ritmo lento e sem avanço efetivo na fase de citação. Do ponto de vista jurídico, há uma ordem para que o ex-jogador quite a dívida no prazo de até 15 dias a partir do momento em que for oficialmente citado.

A Caixa chegou a pedir que a citação fosse feita por edital, mecanismo usado quando a parte não é encontrada, mas a Justiça entendeu que ainda não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor.O caso cria um contraste com a imagem pública recentemente projetada por Túlio Maravilha nas redes sociais. Conhecido pela carreira marcante no Botafogo e por declarações polêmicas fora de campo, o ex-atacante agora tem seu nome associado a uma disputa judicial que se arrasta há mais de uma década sem desfecho.

Enquanto isso, a ação segue em tramitação, à espera de que o ex-jogador seja localizado para que possa ser formalmente comunicado e o processo avance. Até lá, a dívida continua sendo atualizada, e a Caixa mantém as tentativas de encontrar um endereço válido para dar andamento à cobrança.