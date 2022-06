Vereadora viraliza ao informar a causa da carestia no supermercado: "culpa de Bolsonaro" (vídeo)

Laura Sito (PT-RS) colou etiquetas mostrando os preços dos produtos da cesta básica durante os governos do ex-presidente Lula e denunciou: "(hoje) tá caro? É culpa do Bolsonaro!" edit

247 - A vereadora de Porto Alegre, Laura Sito (PT-RS), viralizou na internet após publicar um vídeo comparando os altos preços de produtos da cesta básica nos supermercados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) em relação aos cobrados nos governos do ex-presidente Lula (PT).

No conteúdo, a pré-candidata a deputada estadual cola etiquetas exibindo quais eram os preços de determinados produtos entre os anos de 2003 e 2010, quando o petista era o chefe do executivo. Ela também cola mensagens denunciando: "tá caro? É culpa do Bolsonaro!"

Lula, inclusive, re-publicou o vídeo em seu perfil no Instagram na manhã desta terça-feira (14) e já conta com mais de 500 mil curtidas. Confira abaixo:

