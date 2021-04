Vídeo mostra Bial dizendo que não ocorreu golpe em 64 e a invertida que tomou de Jô Soares

Em participação no extinto programa do Jô, Bial diminuiu o golpe de 1964 e tomou invertida de Jô Soares, que defendeu: “foi golpe sim, Bial!" edit

247 - Internautas resgataram nas redes sociais um vídeo do jornalista Pedro Bial participando do extinto programa do Jô. Ele que é biografia do falecido dono da Rede Globo, Roberto Marinho, que lucrou escondendo as ações da ditadura, tentou minimizar o golpe de 64, defendendo que foi um contragolpe contra uma ameaça comunista que, segundo historiadores, foi apenas um falso pretexto para a implementação da ditatura no país.

Após a argumentação, Jô Soares rebateu Bial: “Não, Bial, foi golpe sim o que ocorreu em 1964”.

Saiba mais

O biógrafo oficial do empresário Roberto Marinho, Pedro Bial, destilou seu preconceito contra o ex-presidente Lula e disse que só o entrevistaria com um detector de mentiras, em entrevista ao Manhattan Connection. Além de autor com um livro que esconde a verdade sobre o patrão, Bial se notabilizou como apresentador do BBB, um programa de baixa qualidade cultural no País.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.