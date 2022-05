Wesley Safadão é flagrado humilhando fã após show: "não encosta, não chega perto de mim" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O cantor Wesley Safadão foi acusado de “estrelismo” após supostamente ter recusado tirar uma foto com uma fã enquanto caminhava para o palco para um show em São Luís (MA), no sábado (14). No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o artista pede para não encostarem nele.

“Não encosta, não chega perto de mim não”, diz Wesley Safadão. No mesmo momento é possível escutar uma fã pedindo uma foto com o cantor. No entanto, o artista explicou em uma série de stories postados no Instagram que a frase foi dirigida a um segurança que estava atrás dele.

Em outro vídeo do momento, divulgado pelo cantor, um segurança é visto apoiando a mão no ombro de Wesley Safadão, que logo na sequência faz o pedido para que ele não encoste nele. Conforme o artista, ele já havia pedido para a equipe desfazer o cordão de seguranças que o acompanhava.

Não é a primeira vez que o cantor se envolve em polêmicas. No ano passado, Safadão e sua esposa foram acusados formalmente pela justiça após serem flagrados furando a fila da vacina contra a Covid-19.

>>> Vídeo mostra o momento exato em que Wesley Safadão e mulher furam fila de vacinação contra a Covid

