Xenofobia: Antônia Fontenelle chama DJ Ivis de "Paraíba"

247 - A apresentadora bolsonarista Antônia Fontenelle, em comentário no Instagram, se referiu nesta segunda-feira (12) ao DJ Ivis como 'Paraíba', de forma pejorativa, após serem divulgadas imagens do artista agredindo brutalmente a ex-esposa. Antônia Fontenelle nasceu em Brasília mas cresceu no Piauí, estado do Nordeste brasileiro, onde morou até seus 18 anos, quando mudou-se para o Rio de Janeiro.

"Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender por que esse cretino não foi preso", escreveu Antônia.

Paraibana, a ex-advogada e campeã do BBB21, Juliette Freire, um fenômeno de popularidade nas redes sociais, repreendeu Antônia no que diz respeito ao uso pejorativo da expressão "Paraíba". Pelo Twitter, Juliette afirmou que a apresentadora endossa a xenofobia com sua fala. "Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe 'ser Paraíba' e 'fazer paraibada'. Existe ser paraibana(o), o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum".

A ex-BBB ainda publicou um vídeo comentando o caso:

