Xuxa chama Bolsonaro de 'genocida' e pede que apoiadores deixem de segui-la no Instagram

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel bateu duro em Jair Bolsonaro em uma postagem no Instagram em que compartilhou um vídeo do site Metrópoles, no qual ele critica o passaporte da vacina contra a Covid-19 e reclama por não ter conseguido assistir a um jogo do Santos por não estar imunizado. “Para que isso?”, perguntou Bolsonaro no sábado .

“Eu lhe respondo porque, senhor presidente. Porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve pra todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pede e exige a TODOS no mundo”, escreveu Xuxa.

A apresentadora prosseguiu: “Porque quem não faz isso e não segue as regras mundiais é GENOCIDA… (E AINDA TEM GENTE QUE VAI QUERER ARGUMENTAR)… por favor deixe de me seguir, deixe de falar comigo. E vc que é a favor da vida, assine o impeachment agora @_vidas_brasileiras_”.

Depois da postagem, feita nesta segunda-feira (11), Bolsonaro foi ao Twitter nesta terça e alfinetou Xuxa: “Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país!”.

