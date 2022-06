"Zambelli na cadeia" vai ao topo dos assuntos mais comentados após revelação do delegado Saraiva

Apoie o 247

ICL

247 - O nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (14) por conta do seu envolvimento na “Bancada do Crime na Amazônia”, denunciada pelo delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da PF no Amazonas Alexandre Saraiva.

A hashtag #ZambelliNaCadeia rendeu uma chuva de críticas à deputada.

“A Carla Zambelli vai mentir, vai dizer absurdos, mas não adianta, pois ela se deu mal com o evento da máfia da Amazônia”, escreveu um internauta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Reclamou que a Janja a bloqueou, mas não explica porque foi citada pelo delegado Saraiva”, diz outra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pergunto-lhes: Por que Zambelli ainda está solta?”, questiona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE