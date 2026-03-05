China desempenha papel importante no avanço das normas internacionais de divulgação climática, diz Emmanuel Faber

247 - A China desempenhou um papel importante no apoio ao estabelecimento de normas de divulgação de sustentabilidade comparáveis ​​internacionalmente, disse o chefe do órgão responsável pela definição de normas, em entrevista à agência Xinhua.

Emmanuel Faber, presidente do Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade (ISSB, na sigla em inglês), elogiou o recente lançamento, pela China, de uma norma experimental para divulgação de informações sobre sustentabilidade relacionadas ao clima para empresas.

"Devido ao tamanho da economia chinesa, acredito que isso dará um novo impulso à promoção de normas internacionais de sustentabilidade", disse ele à Xinhua à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

Faber observou que instituições como as Nações Unidas, o G20, o Fundo Monetário Internacional e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm enfatizado a necessidade urgente de estabelecer um sistema de normas de divulgação unificado, comparável e confiável para ajudar os investidores a avaliar os riscos e as oportunidades relacionados à sustentabilidade nos modelos de negócios das empresas.

Faber disse que os países e regiões que implementam as Normas ISSB representam quase 60% do PIB global.

Reguladores do mercado de capitais e formuladores de políticas acreditam que as Normas ISSB ajudam a aumentar a competitividade econômica de seus países, principalmente porque permitem que investidores estrangeiros compreendam melhor as oportunidades e os riscos inerentes aos modelos de negócios das empresas relevantes, disse ele.

Portanto, as empresas que desejam estar preparadas para o futuro e fazer a transição ativa para modelos de negócios mais resilientes se beneficiarão, do ponto de vista do custo de capital, de ter financiamento suficiente para apoiar investimentos em inovação, impulsionar o desenvolvimento futuro e responder eficazmente a riscos potenciais, acrescentou ele.

Faber disse que as Normas ISSB não apenas atraem investimentos estrangeiros, mas também promovem o desenvolvimento do comércio. Ao estabelecer um sistema de divulgação transparente e mecanismos de responsabilização, as normas aumentam a transparência nas cadeias de valor, facilitando assim as trocas comerciais.

A criação do ISSB foi anunciada na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, em Glasgow, após uma forte demanda do mercado por normas que resultassem em uma base global abrangente e de alta qualidade para divulgações de sustentabilidade.