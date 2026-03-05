China revela principais metas de desenvolvimento para 2026-2030

247 - A China revelou nesta quinta-feira (5) as principais metas de desenvolvimento para o período 2026-2030, juntamente com um relatório de trabalho do governo submetido ao principal órgão legislativo do país para deliberação, informou a Xinhua.

Nos próximos cinco anos, a China espera manter o crescimento do seu PIB numa faixa adequada, com as taxas de crescimento anual a serem determinadas de acordo com as condições reais, segundo o relatório.

Isso estabelecerá uma base sólida para alcançar a meta de dobrar o PIB per capita da China de 2020 até 2035, atingindo o nível de um país moderadamente desenvolvido, afirmou o relatório.

Para buscar um desenvolvimento verde e impulsionado pela inovação, a China projeta um aumento médio anual de pelo menos 7% nos gastos nacionais com pesquisa e desenvolvimento (P&D) e prevê uma redução total de 17% nas emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB entre 2026 e 2030, indicou o documento.

Segundo o relatório, a China também propõe elevar o valor agregado das principais indústrias da economia digital para 12,5% do PIB e a expectativa de vida para 80 anos.

Para garantir a implementação eficaz das metas e tarefas do 15º Plano Quinquenal, a China propõe um total de 109 principais projetos em seis áreas, que vão desde a orientação do desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade até a garantia e a melhoria do bem-estar público.