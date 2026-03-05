Como os planos quinquenais moldam o desenvolvimento da China

247 - A China se prepara para definir um novo capítulo de sua estratégia de desenvolvimento com a apresentação do projeto do 15º Plano Quinquenal, documento que deverá orientar a economia do país entre 2026 e 2030. O plano será analisado durante as sessões anuais do Parlamento chinês e da principal instância consultiva política em Pequim, conhecidas como “duas sessões”, e deve traçar as prioridades econômicas e sociais da segunda maior economia do planeta nos próximos cinco anos, relata a agência Xinhua.

O planejamento quinquenal é uma das ferramentas centrais utilizadas pela China para orientar seu crescimento e organizar políticas públicas de médio e longo prazo. O novo plano se baseia em recomendações aprovadas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China em outubro de 2025 e está alinhado à meta estratégica de alcançar avanços significativos até 2035 em áreas como força econômica, inovação tecnológica, defesa nacional e influência global, além de elevar o padrão de vida da população para níveis comparáveis aos de países desenvolvidos de renda média.

Participação pública no processo de elaboração

A elaboração do novo plano também contou com participação social. Um exemplo foi a consulta pública online realizada ao longo de um mês em 2025, que recebeu mais de 3,11 milhões de contribuições. De acordo com as autoridades chinesas, essas sugestões foram analisadas e consideradas durante a formulação do documento, processo que busca refletir o modelo político descrito pelo país como “democracia popular de todo o processo”.

Origem e evolução do planejamento quinquenal

O primeiro plano quinquenal da China foi lançado no início da década de 1950, quando o país ainda possuía uma economia majoritariamente rural e industrialização limitada. Desde então, o objetivo central permaneceu o mesmo: transformar a China em um país socialista moderno.

Ao longo das décadas, o país construiu um dos sistemas industriais mais completos do mundo, eliminou a pobreza extrema e expandiu sua economia para cerca de 140 trilhões de yuans — aproximadamente 20,2 trilhões de dólares. Atualmente, a China também se consolidou como um dos principais parceiros comerciais de mais de 150 países e regiões.

Embora tenha surgido no contexto de uma economia planejada, o modelo evoluiu para um sistema que combina planejamento estatal com mecanismos de mercado. Nesse arranjo, o mercado exerce papel decisivo na alocação de recursos, enquanto o governo atua na coordenação estratégica e na definição de prioridades nacionais.

O estudioso norte-americano John Naisbitt, autor do livro China's Megatrends, descreveu esse modelo como uma abordagem que “estrutura a floresta e permite que as árvores cresçam”, indicando que o planejamento estabelece diretrizes amplas, enquanto setores e empresas desenvolvem suas atividades com relativa autonomia.

Coordenação nacional e grandes metas

Uma das características mais marcantes do planejamento quinquenal é a capacidade de mobilizar recursos em torno de objetivos estratégicos. Em um país de dimensões continentais e com diferenças regionais significativas, os planos funcionam como um roteiro comum que orienta políticas públicas, investimentos e decisões administrativas em diferentes níveis de governo.

Um exemplo frequentemente citado é a campanha nacional para erradicar a pobreza extrema. O 13º Plano Quinquenal (2016-2020) estabeleceu como meta retirar todos os residentes rurais que viviam abaixo da linha de pobreza da condição de vulnerabilidade.

Para alcançar esse objetivo, o plano incluiu medidas como a criação de um sistema permanente de monitoramento das famílias mais pobres, a mobilização de empresas estatais para prestar assistência e investimentos expressivos em infraestrutura, incluindo estradas, habitação e serviços básicos em regiões remotas. Mais de 3 milhões de funcionários públicos foram enviados a áreas rurais para implementar as políticas no nível local.

Analistas apontam que uma operação dessa magnitude exige coordenação política centralizada capaz de alinhar prioridades, mobilizar recursos e garantir execução em diferentes camadas da administração pública.

Planejamento estratégico e visão de longo prazo

Outro elemento essencial do modelo chinês é a ênfase no planejamento de longo prazo. Em muitos países, questões estruturais — como envelhecimento populacional, transição energética ou modernização industrial — acabam subordinadas a ciclos eleitorais ou pressões econômicas imediatas.

Na China, os planos quinquenais e outras estratégias de longo alcance buscam justamente evitar essa lógica de curto prazo, estabelecendo metas claras e diretrizes antecipadas para orientar políticas públicas.

O pesquisador britânico Martin Jacques observa que os planos quinquenais dialogam com uma tradição política chinesa que valoriza a antecipação estratégica e o planejamento prolongado, em vez de decisões voltadas apenas para ganhos imediatos.

Inteligência artificial e novas tecnologias

A política industrial voltada para inteligência artificial (IA) ilustra essa lógica de planejamento antecipado. O desenvolvimento da tecnologia já foi incluído como prioridade nacional no 13º Plano Quinquenal, há cerca de uma década, iniciativa que posteriormente levou ao lançamento de uma estratégia nacional dedicada à IA em 2017.

No 14º Plano Quinquenal, aprovado em 2021, a tecnologia foi novamente destacada como uma das principais fronteiras científicas e tecnológicas do país. Agora, propostas para o 15º plano sugerem aprofundar essa agenda por meio de uma abordagem chamada “AI Plus”, que busca integrar a inteligência artificial a diferentes setores da economia.

Até 2025, o setor chinês de IA apresentou forte expansão. Empresas passaram a desenvolver modelos avançados de grande escala, o número de companhias do segmento superou 6 mil, e o valor da indústria principal foi projetado para ultrapassar 1,2 trilhão de yuans.

Planejamento e transição tecnológica

O impacto do planejamento de longo prazo também pode ser observado em outras áreas estratégicas da economia chinesa. O crescimento acelerado dos veículos elétricos, da energia solar, das baterias de lítio e da infraestrutura 5G é frequentemente associado às prioridades estabelecidas em planos nacionais anteriores.

Esses setores exigem investimentos elevados e maturação tecnológica prolongada, características que tornam o planejamento de longo prazo um elemento relevante para garantir continuidade e estabilidade.

Continuidade estratégica em meio a incertezas globais

Em um cenário internacional marcado por volatilidade econômica e incertezas geopolíticas, os planos quinquenais chineses oferecem um modelo de continuidade estratégica. Mais do que simples programas econômicos, esses documentos funcionam como instrumentos de governança que definem direções de desenvolvimento para diferentes setores da sociedade.

Desde a década de 1950, as políticas adotadas pela China passaram por adaptações conforme o contexto histórico, mas mantiveram uma linha estratégica consistente voltada à modernização nacional.

Previsibilidade para investidores e empresas

Para empresas e investidores, essa previsibilidade representa um fator importante na tomada de decisões de longo prazo. Os planos quinquenais ajudam a reduzir o risco de mudanças abruptas nas políticas públicas e oferecem maior clareza sobre o ambiente regulatório e econômico.

Essa continuidade pode ser reforçada por uma nova legislação em análise na Assembleia Popular Nacional, que pretende estabelecer regras mais claras para a elaboração e implementação do planejamento nacional de desenvolvimento.

Processo estruturado de elaboração

A formulação dos planos quinquenais segue um processo institucional em várias etapas. As recomendações iniciais são discutidas em sessões plenárias do Partido Comunista da China, seguidas pela elaboração de um projeto detalhado pelo Conselho de Estado. O documento final é então submetido à análise e aprovação da Assembleia Popular Nacional antes de sua implementação.

Após a definição das prioridades nacionais, governos locais e diferentes setores administrativos elaboram planos específicos para traduzir as metas gerais em ações concretas.

Para especialistas, esse sistema de planejamento oferece uma visão clara de como as instituições chinesas conseguem manter continuidade política e implementar projetos complexos em um ambiente global em constante transformação.

Segundo Dong Yu, vice-diretor executivo do Instituto de Planejamento de Desenvolvimento da China da Universidade Tsinghua, o modelo representa um mecanismo integrado para transformar metas estratégicas em resultados concretos.

“Os planos quinquenais da China são um sistema totalmente integrado para transformar metas em realidade”, afirmou.