China define meta de crescimento entre 4,5% e 5% para 2026 e reforça estratégia de desenvolvimento de alta qualidade

247 – A China estabeleceu uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para 2026, um objetivo que busca equilibrar ambição e prudência em meio às transformações estruturais da economia global. Segundo análise publicada pelo Global Times, baseada em comentário do People’s Daily divulgado em 5 de março de 2026, o objetivo não deve ser entendido apenas como previsão estatística, mas como um instrumento de orientação para o desenvolvimento econômico do país.

De acordo com a análise, a essência de uma meta de crescimento não está em prever o futuro com precisão absoluta, mas em orientar políticas e mobilizar capacidades econômicas, levando em conta tanto as necessidades de desenvolvimento quanto as possibilidades reais da economia chinesa.

Crescimento como base para estabilidade social e econômica

A manutenção de um ritmo consistente de expansão econômica é vista como elemento central para a estabilidade social e para o desenvolvimento sustentável da China. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é considerado um indicador abrangente, com impacto direto em áreas como emprego, financiamento da educação, programas de seguridade social e melhoria das condições de vida da população.

Nesse contexto, manter o crescimento dentro de uma “faixa razoável” é apresentado como condição essencial para sustentar o desenvolvimento de alta qualidade. No curto prazo, isso significa estabilizar o mercado de trabalho, garantir confiança econômica e ampliar o bem-estar da população. No longo prazo, o objetivo é alinhar o desempenho econômico com metas estruturais mais amplas.

O ano de 2026 marca também o início do 15º Plano Quinquenal da China, um instrumento central de planejamento estratégico do país. Para alcançar a meta de elevar significativamente o PIB per capita até 2035, aproximando-o do nível de países desenvolvidos de renda média, seria necessário manter um crescimento médio anual de cerca de 4,17% ao longo da próxima década. A meta atual, portanto, está acima desse patamar mínimo, refletindo a intenção de acelerar o progresso econômico.

Potencial econômico sustenta confiança na meta

A definição do objetivo também leva em conta o potencial estrutural da economia chinesa. Um dos principais fatores destacados é o tamanho do mercado interno.

As vendas anuais no varejo de bens de consumo já ultrapassaram 50 trilhões de yuans, equivalente a aproximadamente US$ 7,25 trilhões, evidenciando a força do consumo doméstico como motor do crescimento.

Outro fator determinante é a rápida expansão do setor tecnológico. O país já conta com mais de 6 mil empresas de inteligência artificial, enquanto a indústria central de IA alcançou uma escala superior a 1 trilhão de yuans em apenas alguns anos, consolidando a China como um dos principais polos globais de inovação.

Previsões de instituições financeiras e analistas de mercado também indicam que o potencial de crescimento da economia chinesa permanece dentro ou até acima da faixa de 4,5% a 5%, reforçando a confiança nas metas estabelecidas.

Segundo a análise, o compromisso com reformas estruturais, inovação tecnológica e desenvolvimento de alta qualidade continua sendo o eixo central da estratégia econômica chinesa. A política econômica busca explorar plenamente os chamados “quatro pontos fortes” do país, que incluem mercado interno robusto, capacidade industrial, avanço tecnológico e políticas de planejamento de longo prazo.

Estratégia de metas em “faixa” busca flexibilidade

A escolha por uma meta de crescimento em forma de intervalo, e não um número único, reflete uma estratégia deliberada de gestão econômica.

Definir uma meta muito baixa poderia desestimular investimentos e comprometer a execução de planos de médio e longo prazo. Por outro lado, estabelecer objetivos excessivamente elevados e distantes da realidade poderia gerar pressões por resultados rápidos e políticas econômicas de curto prazo.

Ao adotar uma meta em faixa, o governo cria um limite mínimo de crescimento, ao mesmo tempo em que preserva flexibilidade para ajustes de política econômica, permitindo responder a choques externos ou desafios internos.

A análise ressalta que o ambiente internacional continua marcado por incertezas. Mudanças estruturais na economia global podem produzir eventos inesperados, comparados metaforicamente a “rinocerontes cinzentos” e “cisnes negros”, expressões usadas para descrever riscos previsíveis e choques inesperados.

Além disso, a transição para novos motores de crescimento — como economia digital, inovação tecnológica e indústria verde — não ocorre de forma imediata, exigindo um período de coexistência entre setores tradicionais e novos setores econômicos.

Metas regionais reforçam esforço nacional

Antes do Festival da Primavera, várias províncias chinesas realizaram suas sessões legislativas locais e também estabeleceram metas de crescimento para 2026.

Algumas das principais economias regionais do país adotaram objetivos semelhantes ou ligeiramente superiores à meta nacional. Zhejiang e Anhui, por exemplo, fixaram metas de crescimento do PIB entre 5% e 5,5%, ao mesmo tempo em que indicaram que buscarão resultados ainda melhores na prática.

Essa abordagem reflete uma lógica de planejamento econômico frequentemente mencionada na China: definir metas ambiciosas, mas alcançáveis, comparadas simbolicamente à ideia de um “pêssego que pode ser alcançado com um salto”.

Crescimento mais moderado acompanha amadurecimento econômico

Outro ponto destacado é que, à medida que o tamanho da economia aumenta, as taxas de crescimento tendem naturalmente a diminuir, fenômeno comum em economias que atingem maior nível de desenvolvimento.

A análise cita o exemplo da província de Guangdong, um dos principais motores econômicos da China. Nos três primeiros trimestres de 2025, o crescimento da região ficou abaixo da média nacional, mas ainda assim apresentou melhora em relação ao mesmo período de 2024.

Durante visita à província em novembro do ano passado, o presidente Xi Jinping destacou a importância de avaliar o progresso econômico levando em conta a própria trajetória da região. Segundo ele, “com uma base econômica tão grande, mesmo esse nível de crescimento representa um aumento significativo. Guangdong deve concentrar-se em comparar seu progresso consigo mesma.”

Nos últimos cinco anos, a economia chinesa expandiu-se em mais de 36 trilhões de yuans, o equivalente à criação de uma nova economia entre as maiores do mundo. Ao mesmo tempo, o país acelerou o desenvolvimento de novas forças produtivas baseadas em tecnologia e inovação, consolidando um sistema industrial moderno.

Inovação tecnológica e indústria verde impulsionam nova etapa

O avanço de setores emergentes tem sido um dos principais motores da nova fase do crescimento chinês.

Grandes modelos domésticos de inteligência artificial estão se multiplicando em um ambiente competitivo, enquanto veículos elétricos e de nova energia fabricados na China se tornaram presença cada vez mais comum nas ruas do país.

Esse movimento reflete uma transformação estrutural da economia, na qual inovação tecnológica, sustentabilidade e modernização industrial passam a ocupar papel central.

Segundo a análise, o país busca evitar a busca impulsiva por resultados imediatos e priorizar crescimento sólido, sustentável e de alta qualidade.

Metas, confiança e ação

O comentário conclui que estabelecer metas é importante, mas que o fator decisivo será a capacidade de implementar políticas eficazes e aproveitar oportunidades de desenvolvimento.

Ao fortalecer suas vantagens estruturais, ampliar a inovação e concentrar esforços na gestão eficiente da própria economia, a China pretende manter o ritmo de crescimento e continuar ampliando seu papel na economia global.

A combinação entre planejamento estratégico, inovação tecnológica e expansão do mercado interno é vista como a base para que o país continue registrando avanços econômicos significativos nos próximos anos.