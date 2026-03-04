Principal orgão consultivo político da China inicia sessão anual
CGTN – O Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), o mais alto órgão consultivo político da China, iniciou sua sessão anual nesta quarta-feira (4) em Beijing.
O presidente chinês, Xi Jinping, juntamente com outros líderes, participou da reunião de abertura da quarta sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh no Grande Palácio do Povo.
A agenda da sessão foi revisada e aprovada na reunião.
Wang Huning, presidente do Comitê Nacional da CCPPCh, apresentou um relatório de trabalho em nome do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPCh.
Fonte: CMG