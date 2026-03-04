Recomendações para o novo plano quinquenal da China buscam acelerar desenvolvimento com bases sustentáveis

247 - Há mais de uma década, quando o presidente Xi Jinping participou das deliberações com legisladores e conselheiros políticos durante as anuais Duas Sessões de 2014, ele levantou questionamentos precisos sobre partículas finas — os chamados PM2,5 — por três dias consecutivos, recorda reportagem do Diário do Povo desta quarta-feira (4).

"Em comparação com Pequim, qual é o nível de PM2,5 em Xangai?", perguntou Xi durante discussão em painel com deputados de Xangai à Assembleia Popular Nacional (APN), a mais alta instância legislativa da China, em 5 de março daquele ano — numa troca amplamente repercutida com o chefe do departamento municipal de ecologia e meio ambiente.

À época, imagens de horizontes encobertos pela fumaça em Pequim dominavam as manchetes internacionais, transformando a poluição do ar na China em tema de debate global e incorporando o PM2,5 — partículas em suspensão com diâmetro igual ou inferior a 2,5 micrômetros, capazes de causar danos aos pulmões — ao vocabulário cotidiano.

Hoje, o termo é ouvido com muito menos frequência. Céus mais limpos em diversas cidades chinesas tornaram-se realidade crescente. Segundo o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, a qualidade do ar na China atingiu seu melhor nível histórico em 2025, com a concentração média de PM2,5 recuando para 28 microgramas por metro cúbico.

A mudança reflete não apenas campanhas direcionadas de controle da poluição, mas uma transformação mais profunda na filosofia de desenvolvimento verde da China — reiteradamente articulada por Xi nas reuniões anuais da APN e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o mais alto órgão consultivo político do país.

Em 2015, ao participar de deliberações com deputados da APN da província de Jiangxi, Xi declarou que "proteger o meio ambiente é garantir o sustento do povo", acrescentando que o ecossistema deve ser preservado como se fossem "os próprios olhos e a própria vida" — demonstrando sua determinação em combater a poluição generalizada que sufocava a segunda maior economia do mundo.

Em 2016, durante discussões com deputados da APN da província de Heilongjiang, ele convocou à definição de linhas vermelhas para a proteção ambiental e à preservação de espaço suficiente para o desenvolvimento sustentável, a fim de legar às gerações futuras uma pátria bela, de céus azuis, terras verdes e águas cristalinas.

Em 2018, ao se dirigir a parlamentares da região autônoma da Mongólia Interior, Xi enfatizou a necessidade de fortalecer a proteção de florestas e zonas úmidas, intensificar o combate à desertificação e à poluição e erguer a "Grande Muralha Verde" ao longo da fronteira norte do país.

Christoph Nedopil Wang, professor de economia da Universidade Griffith, na Austrália, especializado na transição econômica verde na região Ásia-Pacífico, observou que as etapas iniciais da abordagem chinesa ao desenvolvimento verde concentravam-se principalmente em questões visíveis, como a qualidade do ar e os níveis de PM2,5.

"Ao longo da última década, a filosofia da China migrou do controle reativo da poluição — frequentemente descrito como uma abordagem de 'poluir primeiro, limpar depois' — para uma transformação econômica sistêmica e proativa", afirmou.

Xi tem reiteradamente enfatizado nas Duas Sessões a necessidade de manter "determinação estratégica" no avanço da civilização ecológica. Em 2019, ao se dirigir a deputados da APN da Mongólia Interior, ele sublinhou que proteção ambiental e desenvolvimento econômico estão profundamente integrados e se complementam, advertindo contra o sacrifício dos padrões ecológicos em prol do crescimento de curto prazo.

Durante as Duas Sessões de 2020, Xi descreveu a proteção ecológica como um plano de longo prazo em benefício do povo, reafirmando que a China deve se pautar pelo princípio de priorizar a conservação ecológica e perseguir o desenvolvimento verde.

Em setembro de 2020, ao discursar na 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Xi anunciou que a China se esforçaria para que as emissões de dióxido de carbono atingissem seu pico antes de 2030 e para alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060 — a primeira vez que Pequim estabelecia um cronograma concreto para as emissões líquidas zero.

Wang, da Universidade Griffith, afirmou que a ênfase de Xi na determinação estratégica sinaliza a continuidade das políticas e o planejamento de longo prazo da China. Enquanto muitos países ocidentais convivem com compromissos ambientais oscilantes, o sistema chinês oferece previsibilidade para o financiamento verde em larga escala e para os investimentos industriais.

Em sua avaliação, a China trata a transição verde não como um luxo a ser descartado em momentos de incerteza econômica, mas como requisito fundamental para a competitividade futura, a segurança de recursos e a estabilidade social. "Ao manter esse rumo, a China busca solidificar seu domínio nas cadeias globais de fornecimento verde", afirmou.

Wang Xiaoli, professora associada do Departamento de Desenvolvimento Social e Ecológico da Academia Nacional de Governança, destacou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 2012, a transformação verde do país avançou muito além do setor ambiental, contribuindo para um modelo de desenvolvimento de alta qualidade.

"O 'conteúdo verde' do desenvolvimento econômico da China tem crescido continuamente, com as indústrias verdes e de baixo carbono representando agora mais de 18% do PIB", afirmou, observando que a manufatura avançada com características ambientalmente favoráveis, as tecnologias verdes, a transformação digital, a inteligência artificial e os serviços de alto valor agregado emergiram como novos motores de crescimento. "O fato de a China ter conseguido alcançar rápido desenvolvimento econômico enquanto melhora continuamente a qualidade ambiental demonstrou ao mundo a eficácia dessa determinação estratégica", disse ela.

O suporte institucional também se fortaleceu. Durante as Duas Sessões de 2023, a CCPPC criou oficialmente um novo setor — "meio ambiente e recursos" —, incorporando-o aos 34 setores do mais alto órgão consultivo político do país, o que reflete a crescente prioridade atribuída à proteção ecológica, ao desenvolvimento sustentável e às metas de energia verde no planejamento político nacional.

Em 2024, ao participar da discussão com conselheiros políticos, incluindo os do setor de meio ambiente e recursos, Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCCh, reafirmou que o Comitê Central do Partido sempre atribuiu grande importância à proteção ambiental.

Ele enfatizou a necessidade de assegurar as linhas vermelhas no desenvolvimento e proteção do espaço territorial e de aprimorar o sistema de gestão ambiental por região, a fim de consolidar as bases ecológicas do desenvolvimento de alta qualidade.

Sobre o plano do país para controlar novos poluentes — dando continuidade ao tratamento da fumaça e dos corpos d'água negros e malcheirosos —, Xi afirmou que tanto os problemas ambientais recém-surgidos quanto os persistentes precisam ser enfrentados.

"Hoje, o foco da filosofia de desenvolvimento verde da China está firmemente voltado para a civilização ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade", disse Wang, da Universidade Griffith. "Nas Duas Sessões mais recentes, isso culminou no conceito de novas forças produtivas de qualidade" — que integra a tecnologia verde como pilar do crescimento econômico e da segurança nacional, em vez de tratar a proteção ambiental como um custo, explicou.

Como este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), analistas afirmam que a comunidade internacional acompanhará de perto os sinais de política sobre o desenvolvimento verde do país nas Duas Sessões desta semana.

Wang, da Academia Nacional de Governança, observou que as recomendações para a formulação do 15º Plano Quinquenal delinearam áreas-chave para acelerar a transição verde em todas as frentes e construir uma China bela. Ela destacou que a meta de atingir o pico das emissões de carbono antes de 2030 — último ano do 15º Plano Quinquenal — deverá receber atenção especial, sobretudo quanto a novos instrumentos de política, sistemas de contabilidade e mecanismos de supervisão.

Wang, o professor da Universidade Griffith, afirmou que as principais áreas de interesse internacional provavelmente incluirão a expansão do mercado nacional de carbono para indústrias pesadas como aço e cimento, a integração da inteligência artificial na manufatura verde e novos incentivos para o financiamento da transição.

Como a China equilibrará suas metas domésticas de carbono com seu papel de principal exportadora de equipamentos de energia verde em meio a crescentes tensões comerciais também será monitorado de perto, acrescentou.