Xi Jinping pede que principais economias provinciais da China redobrem esforços para enfrentar novos problemas

247 - O presidente chinês Xi Jinping pediu nesta quinta-feira (5) às principais economias provinciais que redobrem esforços para ganhar experiência durante a análise de novas situações e a solução de novos problemas, informou a agência Xinhua.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao participar de uma deliberação com seus colegas deputados da delegação da Província de Jiangsu, na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, a legislatura nacional da China.