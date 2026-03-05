Legislatura nacional da China inicia sessão anual

CGTN – A 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o mais alto órgão legislativo da China, iniciou sua quarta sessão na manhã desta quinta-feira no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Xi Jinping e outros líderes do Partido e do Estado participaram da reunião de abertura.

O primeiro-ministro Li Qiang apresentou um relatório de trabalho do governo na reunião.

Os legisladores examinaram um projeto de esboço do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) para o desenvolvimento econômico e social nacional.

Eles examinaram o relatório sobre a implementação do plano de 2025 para o desenvolvimento econômico e social nacional e sobre o projeto de plano de 2026, bem como o projeto de plano para o desenvolvimento econômico e social nacional em 2026.

Os legisladores também examinaram o relatório sobre a execução dos orçamentos central e local para 2025 e sobre os projetos de orçamentos central e local para 2026, bem como os projetos de orçamentos central e local para 2026.

Li Hongzhong, vice-presidente do Comitê Permanente da APN, apresentou comentários explicativos sobre um projeto de código ambiental, um projeto de lei sobre a promoção da unidade e do progresso étnicos e um projeto de lei sobre o planejamento do desenvolvimento nacional, respectivamente.

Fonte: Xinhua