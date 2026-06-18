África do Sul arranca empate contra República Tcheca com gol de pênalti no final
Resultado por 1 a 1 em Atlanta mantém as duas seleções com um ponto no Grupo A da Copa do Mundo
ATLANTA, 18 Jun (Reuters) - A África do Sul converteu um gol de pênalti a sete minutos do fim da partida e conseguiu empatar em 1 x 1 com a República Tcheca na Copa do Mundo, nesta quinta-feira, após ter ficado atrás no placar logo no início do confronto do Grupo A.
Teboho Mokoena converteu o pênalti depois que uma mão de Pavel Sulc deu uma chance de vida aos sul-africanos, que estavam à beira de uma possível eliminação precoce.
Os tchecos abriram o placar aos seis minutos, quando Michal Sadilek marcou após um passe inteligente de Alexandr Sojka, na sequência de uma jogada de Adam Hlozek pela direita.
Ambas as seleções somam agora um ponto, após terem perdido suas respectivas partidas de estreia, na última quinta-feira.
(Por Mark Gleeson, em Atlanta)