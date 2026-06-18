Colômbia estreia com autoridade, vence Uzbequistão e assume liderança do Grupo K da Copa do Mundo

247 – A Colômbia estreou com vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1, nesta quarta-feira (17), no Mexico City Stadium, na Cidade do México, pelo encerramento da primeira rodada do Grupo K. Com atuação decisiva de Luis Díaz, a seleção colombiana superou um susto no segundo tempo, confirmou o favoritismo e assumiu a liderança da chave.

As informações são da ESPN. Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique, foi o grande nome da partida: deu a assistência para Muñoz abrir o placar no primeiro tempo e marcou o segundo gol colombiano na etapa final. Fayzullaev descontou para o Uzbequistão, enquanto Campaz, ex-Grêmio, garantiu a vitória nos acréscimos.

Com o resultado, a Colômbia chegou a três pontos e terminou a primeira rodada na liderança do Grupo K. O Uzbequistão ficou na lanterna, sem pontuar. Mais cedo, Portugal e RD Congo empataram por 1 a 1 e aparecem na segunda colocação, ambos com um ponto.

Colômbia pressiona e Luis Díaz começa a decidir

Empurrada por forte presença de torcedores nas arquibancadas, a Colômbia começou a partida com mais iniciativa e tentou controlar o ritmo diante de um Uzbequistão fechado, disposto a explorar os espaços em transições rápidas. A primeira boa chegada colombiana veio aos 16 minutos, quando Jhon Arias, meia do Palmeiras, arriscou de fora da área e mandou a bola na rede pelo lado de fora.

Apesar do domínio territorial, a seleção colombiana encontrou dificuldades para romper o bloqueio uzbeque. A equipe só voltou a assustar com maior perigo aos 32 minutos, em jogada que já mostrava o protagonismo de Luis Díaz. Após passe preciso de Jhon Arias nas costas da defesa, o atacante recebeu em velocidade e chutou cruzado. A bola explodiu na trave.

A pressão colombiana foi recompensada aos 40 minutos. Luis Díaz fez lançamento perfeito em direção à marca do pênalti, e o lateral Muñoz apareceu como elemento surpresa nas costas da defesa. De primeira, ele desviou a bola e tirou qualquer chance de defesa de Yusupov, abrindo o placar para a Colômbia.

Uzbequistão reage e marca gol histórico

O Uzbequistão voltou mais ligado para o segundo tempo e conseguiu empatar aos 15 minutos, em lance marcado por falha da defesa colombiana. Shomurodov finalizou de primeira, Vargas cometeu um erro grave, e a bola sobrou praticamente sobre a linha para Fayzullaev completar de cabeça.

O gol teve peso histórico: foi o primeiro do Uzbequistão em uma Copa do Mundo. A comemoração, no entanto, durou pouco. Apenas cinco minutos depois, a Colômbia recuperou a bola no campo de ataque e acelerou a jogada. Puerta encontrou Luis Díaz dentro da área, e o atacante finalizou de primeira. Yusupov ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse lentamente no canto.

O segundo gol recolocou a Colômbia no controle emocional da partida, mas o jogo permaneceu aberto. As duas seleções passaram a encontrar espaços e criaram chances importantes. Jhon Arias voltou a levar perigo ao acertar novamente a rede pelo lado de fora, enquanto Mozgovoy desperdiçou grande oportunidade para o Uzbequistão ao finalizar por cima do travessão de frente para o gol.

Campaz fecha a vitória nos acréscimos

Nos acréscimos, a Colômbia confirmou a vitória. Cucho Hernández cruzou na área, e Campaz apareceu para completar de cabeça, fazendo 3 a 1 e encerrando qualquer possibilidade de reação do Uzbequistão. Na sequência, Karimov ainda acertou uma bomba no travessão e quase diminuiu, mas o placar permaneceu favorável aos colombianos.

O gol de Campaz também chamou atenção pelo vínculo do atacante com o futebol brasileiro. Revelado pelo Tolima, o jogador foi contratado pelo Grêmio em 2021 por R$ 21 milhões, valor que à época o tornou o reforço mais caro da história do clube gaúcho.

A passagem pelo Grêmio, porém, ficou abaixo da expectativa. Entre 2021 e 2023, Campaz disputou 60 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências. Em sua primeira temporada no clube, viveu o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, integrou o elenco que recolocou o Grêmio na elite.

Em fevereiro de 2023, Campaz foi emprestado ao Rosario Central, da Argentina, onde reencontrou bom futebol. Ao fim daquele ano, o clube argentino comprou o jogador em definitivo. Agora, há quatro temporadas no Rosario Central, o colombiano será uma das armas da equipe contra o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores.

Colômbia mira confirmação contra RD Congo

Com a vitória, a Colômbia largou em vantagem em um grupo que promete disputa equilibrada. O próximo compromisso da seleção colombiana será contra a RD Congo, no dia 23 de junho, às 23h, pelo horário de Brasília. Depois, a equipe enfrentará Portugal, no dia 27 de junho, às 20h30.

O Uzbequistão, por sua vez, buscará recuperação diante de Portugal, também no dia 23 de junho, às 14h. Na sequência, fecha sua participação na fase de grupos contra a RD Congo, no dia 27 de junho, às 20h30.

A primeira rodada deixou a Colômbia na liderança isolada do Grupo K, com três pontos, seguida por Portugal e RD Congo, ambos com um ponto. O Uzbequistão ocupa a quarta posição, sem pontos.

Classificação do Grupo K após a primeira rodada

Colômbia: 1º lugar, com 3 pontos

Portugal: 2º lugar, com 1 ponto

RD Congo: 3º lugar, com 1 ponto

Uzbequistão: 4º lugar, com 0 ponto

Próximos jogos da Colômbia

Colômbia x RD Congo – 23 de junho, às 23h

Colômbia x Portugal – 27 de junho, às 20h30

Próximos jogos do Uzbequistão

Uzbequistão x Portugal – 23 de junho, às 14h

Uzbequistão x RD Congo – 27 de junho, às 20h30