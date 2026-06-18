Colômbia estreia com autoridade, vence Uzbequistão e assume liderança do Grupo K da Copa do Mundo
Luis Díaz decide com assistência e gol, Campaz fecha a conta nos acréscimos e seleção colombiana larga na frente em chave que também tem Portugal e Congo
247 – A Colômbia estreou com vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1, nesta quarta-feira (17), no Mexico City Stadium, na Cidade do México, pelo encerramento da primeira rodada do Grupo K. Com atuação decisiva de Luis Díaz, a seleção colombiana superou um susto no segundo tempo, confirmou o favoritismo e assumiu a liderança da chave.
As informações são da ESPN. Luis Díaz, atacante do Bayern de Munique, foi o grande nome da partida: deu a assistência para Muñoz abrir o placar no primeiro tempo e marcou o segundo gol colombiano na etapa final. Fayzullaev descontou para o Uzbequistão, enquanto Campaz, ex-Grêmio, garantiu a vitória nos acréscimos.
Com o resultado, a Colômbia chegou a três pontos e terminou a primeira rodada na liderança do Grupo K. O Uzbequistão ficou na lanterna, sem pontuar. Mais cedo, Portugal e RD Congo empataram por 1 a 1 e aparecem na segunda colocação, ambos com um ponto.
Colômbia pressiona e Luis Díaz começa a decidir
Empurrada por forte presença de torcedores nas arquibancadas, a Colômbia começou a partida com mais iniciativa e tentou controlar o ritmo diante de um Uzbequistão fechado, disposto a explorar os espaços em transições rápidas. A primeira boa chegada colombiana veio aos 16 minutos, quando Jhon Arias, meia do Palmeiras, arriscou de fora da área e mandou a bola na rede pelo lado de fora.
Apesar do domínio territorial, a seleção colombiana encontrou dificuldades para romper o bloqueio uzbeque. A equipe só voltou a assustar com maior perigo aos 32 minutos, em jogada que já mostrava o protagonismo de Luis Díaz. Após passe preciso de Jhon Arias nas costas da defesa, o atacante recebeu em velocidade e chutou cruzado. A bola explodiu na trave.
A pressão colombiana foi recompensada aos 40 minutos. Luis Díaz fez lançamento perfeito em direção à marca do pênalti, e o lateral Muñoz apareceu como elemento surpresa nas costas da defesa. De primeira, ele desviou a bola e tirou qualquer chance de defesa de Yusupov, abrindo o placar para a Colômbia.
Uzbequistão reage e marca gol histórico
O Uzbequistão voltou mais ligado para o segundo tempo e conseguiu empatar aos 15 minutos, em lance marcado por falha da defesa colombiana. Shomurodov finalizou de primeira, Vargas cometeu um erro grave, e a bola sobrou praticamente sobre a linha para Fayzullaev completar de cabeça.
O gol teve peso histórico: foi o primeiro do Uzbequistão em uma Copa do Mundo. A comemoração, no entanto, durou pouco. Apenas cinco minutos depois, a Colômbia recuperou a bola no campo de ataque e acelerou a jogada. Puerta encontrou Luis Díaz dentro da área, e o atacante finalizou de primeira. Yusupov ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse lentamente no canto.
O segundo gol recolocou a Colômbia no controle emocional da partida, mas o jogo permaneceu aberto. As duas seleções passaram a encontrar espaços e criaram chances importantes. Jhon Arias voltou a levar perigo ao acertar novamente a rede pelo lado de fora, enquanto Mozgovoy desperdiçou grande oportunidade para o Uzbequistão ao finalizar por cima do travessão de frente para o gol.
Campaz fecha a vitória nos acréscimos
Nos acréscimos, a Colômbia confirmou a vitória. Cucho Hernández cruzou na área, e Campaz apareceu para completar de cabeça, fazendo 3 a 1 e encerrando qualquer possibilidade de reação do Uzbequistão. Na sequência, Karimov ainda acertou uma bomba no travessão e quase diminuiu, mas o placar permaneceu favorável aos colombianos.
O gol de Campaz também chamou atenção pelo vínculo do atacante com o futebol brasileiro. Revelado pelo Tolima, o jogador foi contratado pelo Grêmio em 2021 por R$ 21 milhões, valor que à época o tornou o reforço mais caro da história do clube gaúcho.
A passagem pelo Grêmio, porém, ficou abaixo da expectativa. Entre 2021 e 2023, Campaz disputou 60 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências. Em sua primeira temporada no clube, viveu o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, integrou o elenco que recolocou o Grêmio na elite.
Em fevereiro de 2023, Campaz foi emprestado ao Rosario Central, da Argentina, onde reencontrou bom futebol. Ao fim daquele ano, o clube argentino comprou o jogador em definitivo. Agora, há quatro temporadas no Rosario Central, o colombiano será uma das armas da equipe contra o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores.
Colômbia mira confirmação contra RD Congo
Com a vitória, a Colômbia largou em vantagem em um grupo que promete disputa equilibrada. O próximo compromisso da seleção colombiana será contra a RD Congo, no dia 23 de junho, às 23h, pelo horário de Brasília. Depois, a equipe enfrentará Portugal, no dia 27 de junho, às 20h30.
O Uzbequistão, por sua vez, buscará recuperação diante de Portugal, também no dia 23 de junho, às 14h. Na sequência, fecha sua participação na fase de grupos contra a RD Congo, no dia 27 de junho, às 20h30.
A primeira rodada deixou a Colômbia na liderança isolada do Grupo K, com três pontos, seguida por Portugal e RD Congo, ambos com um ponto. O Uzbequistão ocupa a quarta posição, sem pontos.
Classificação do Grupo K após a primeira rodada
Colômbia: 1º lugar, com 3 pontos
Portugal: 2º lugar, com 1 ponto
RD Congo: 3º lugar, com 1 ponto
Uzbequistão: 4º lugar, com 0 ponto
Próximos jogos da Colômbia
Colômbia x RD Congo – 23 de junho, às 23h
Colômbia x Portugal – 27 de junho, às 20h30
Próximos jogos do Uzbequistão
Uzbequistão x Portugal – 23 de junho, às 14h
Uzbequistão x RD Congo – 27 de junho, às 20h30