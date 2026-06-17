EUA esperam que Pulisic consiga enfrentar a Austrália após lesão na panturrilha

Por Rory Carroll

IRVINE, Califórnia, 17 Jun (Reuters) - Os jogadores dos Estados Unidos afirmaram que esperam que Christian Pulisic esteja apto para a segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo contra a Austrália nesta sexta-feira, após o atacante ser substituído no intervalo da estreia devido a uma lesão na panturrilha esquerda.

Autoridades da seleção norte-americana disseram aos repórteres na base de treinamento dos EUA nesta quarta-feira que Pulisic ainda está sendo avaliado diariamente e continua em um “programa de treinamento adaptado”, com exercícios individuais tanto na academia quanto em campo.

“É claro que estamos torcendo muito para que Christian volte a tempo para a partida”, disse Brenden Aaronson, que pode ser titular no lugar de Pulisic, aos repórteres.

“Não sei exatamente o que está acontecendo, mas sabemos que ele vai dar tudo de si para voltar ao time e estar presente na partida.”

Pulisic foi sensacional no primeiro tempo da goleada de 4 a 1 dos co-anfitriões sobre o Paraguai no Estádio de Los Angeles na última sexta-feira, passando por dois defensores para forçar um gol contra e dando assistência para Folarin Balogun marcar antes de ser substituído no intervalo.

“Ele ainda não tem treinado integralmente com o grupo, mas temos alguns dias para ver como está a sua situação”, disse o lateral Antonee Robinson.

“Felizmente, temos muitos jogadores no banco que estão ansiosos e prontos para ajudar a equipe, além de terem muita qualidade”, afirmou.

“É um torneio longo. Se ele não estiver de volta para essa partida, vamos garantir que ele esteja de volta para o restante da competição, porque vamos precisar dele.”

(Reportagem de Rory Carroll)