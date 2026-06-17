Inglaterra vence a Croácia em jogo de seis gols na Copa

247 - A Inglaterra estreou com força no Grupo L da Copa do Mundo ao vencer a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Em uma partida aberta, com alternância de pressão e reação croata, Harry Kane foi decisivo com dois gols, enquanto Bellingham e Rashford confirmaram o triunfo inglês.

O duelo teve roteiro intenso desde o primeiro tempo: a Inglaterra abriu vantagem duas vezes com Kane, viu a Croácia buscar o empate antes do intervalo, mas voltou do vestiário em ritmo acelerado e retomou o controle da partida logo no primeiro minuto da etapa final.

Kane foi o principal nome inglês no primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Declan Rice pela direita, o atacante subiu sem marcação entre os defensores croatas e cabeceou com força para vencer Livakovic. O gol ampliou a vantagem da Inglaterra e reforçou o protagonismo do centroavante em uma partida de alta exigência física e técnica.

A Croácia, no entanto, não se entregou. Depois de já ter descontado com Baturina aos 35 minutos da primeira etapa, a equipe voltou a pressionar nos acréscimos e chegou novamente ao empate. Pasalic recebeu na intermediária e levantou a bola para Perisic. O camisa 14, cercado por três marcadores ingleses, ajeitou de cabeça para Musa, que finalizou de primeira e deixou tudo igual antes do intervalo.

A reação croata deu ao jogo um tom de equilíbrio, mas a Inglaterra encontrou resposta imediata no segundo tempo. Com menos de dois minutos, Reece James acionou Anderson no campo de defesa. O meio-campista fez a ligação com Bellingham, que recebeu em velocidade, avançou em direção à área e bateu no canto de Livakovic para recolocar os ingleses à frente.

O gol de Bellingham mudou novamente o cenário da partida. A Croácia passou a buscar espaços para tentar o empate, mas acabou oferecendo campo para as transições ofensivas da Inglaterra. Aos 39 minutos do segundo tempo, em contra-ataque, Rashford aproveitou a defesa croata desorganizada e finalizou colocado para marcar o quarto gol inglês e definir o placar.

Com a vitória por 4 a 2, a Inglaterra largou bem no Grupo L e mostrou força ofensiva em uma partida marcada por eficiência nas bolas paradas, velocidade nas transições e protagonismo de seus principais jogadores. A Croácia, apesar da derrota, conseguiu reagir duas vezes no primeiro tempo, mas não sustentou o ritmo diante da pressão inglesa na etapa final.

Ficha técnica

Inglaterra 4 x 2 Croácia

Data e horário: quarta-feira (17), às 17h.

Competição: Copa do Mundo, Grupo L.

Local: AT&T Stadium, em Arlington, Texas, Estados Unidos.

Árbitro: Clement Turpin, da França.

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages, da França.

VAR: Jérôme Brisard, da França.

Gols: Harry Kane, aos 11 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Baturina, aos 35 minutos do primeiro tempo; Musa, aos 49 minutos do primeiro tempo; Bellingham, a 1 minuto do segundo tempo; e Rashford, aos 39 minutos do segundo tempo.

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A movimentação em torno de Inglaterra e Croácia também se refletiu no interesse dos torcedores nas plataformas digitais. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, indicando a mobilização do público antes do confronto e o peso do jogo no Grupo L da Copa do Mundo.