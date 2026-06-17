Parreira está intubado após complicação pulmonar no Rio

247 - Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira e campeão mundial em 1994, está internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer complicações pulmonares e precisar ser intubado. Aos 83 anos, ele apresenta quadro estável, mas que inspira cuidados.

As informações foram relatadas pelo ex-jogador Zinho em entrevista ao Bahia Notícias. Tetracampeão mundial sob o comando de Parreira, Zinho afirmou estar em contato com familiares do treinador e demonstrou preocupação com o estado de saúde do amigo.

“Estou orando muito pela vida do meu amigo, meu irmão, meu pai, que é o Parreira. Para a sua recuperação. A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é neste sentido. Falei com a Vanessa, que é filha dele, ela falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão, ele tá internado, teve que ser intubado. Está estável, mas intubado. É esperar a evolução, os médicos estão dando total atenção, claro, e agora cabe a gente orar pelo Parreira”, disse Zinho.

O Hospital Samaritano confirmou a internação nesta quarta-feira (17). Segundo as informações divulgadas, Parreira apresentou complicações relacionadas ao seu estado clínico e segue sob acompanhamento médico.

Nos últimos anos, o ex-treinador vem enfrentando problemas de saúde. Ele realiza tratamento contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que tem origem no sistema linfático, formado por órgãos, tecidos e vasos ligados à produção e circulação de células responsáveis pela defesa do organismo.

Parreira é considerado um dos principais treinadores da história do futebol brasileiro. Seu nome ficou marcado pela conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando comandou a seleção brasileira no tetracampeonato mundial.

Além do Brasil, o treinador dirigiu seleções como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul. Ao longo da carreira, consolidou-se como um dos técnicos com mais participações em Copas do Mundo, trajetória que o tornou uma referência internacional no futebol.