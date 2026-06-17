Messi diz que lágrimas após primeiro gol foram causadas por “dias difíceis” na vida pessoal
Camisa 10 fez hat-trick contra a Argélia e alcançou os 16 gols de Klose em Copas
17 Jun (Reuters) - Lionel Messi, visivelmente emocionado, enxugou as lágrimas com a camisa após marcar o primeiro gol da Argentina contra a Argélia na Copa do Mundo, um gol que deu início a uma atuação memorável, na qual ele balançou as redes três vezes para garantir a vitória por 3 a 0.
Mas, embora seu primeiro hat-trick na Copa do Mundo tenha levado muitos torcedores argentinos às lágrimas de alegria, Messi disse que chorou por um motivo pessoal, sem relação com o esporte.
“Por que chorei? Foi algo completamente alheio ao futebol. Passei por alguns dias difíceis”, declarou Messi, que está disputando sua sexta Copa do Mundo, após a partida de terça-feira.
“Mas sou grato a toda a delegação e aos meus companheiros de equipe, porque eles sempre estiveram ao meu lado, me dando muita força para me ajudar a superar isso.”
Messi, que completará 39 anos na próxima semana, igualou o recorde de Miroslav Klose de 16 gols marcados em Copas do Mundo.
A Argentina continuará defendendo o título com uma partida do Grupo J contra a Áustria na segunda-feira.
(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)