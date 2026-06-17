Portugal empata com a RD Congo em estreia frustante por 1 a 1

247 - Portugal estreou na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) com um empate por 1 a 1 diante da RD Congo, em uma partida marcada por início dominante, queda de intensidade e atuação discreta de Cristiano Ronaldo. João Neves abriu o placar logo aos seis minutos, mas Wissa deixou tudo igual nos acréscimos.

A seleção portuguesa começou o jogo pressionando a saída adversária e ocupando o campo de ataque. A postura agressiva deu resultado rapidamente. Pedro Neto avançou pela esquerda e cruzou com precisão para João Neves, que apareceu livre na área e cabeceou para marcar o primeiro gol de Portugal nesta edição do Mundial.

O gol também entrou entre os mais rápidos da Copa até agora, ficando atrás apenas do marcado por Nmecha, da Alemanha, contra Curaçao. Apesar da vantagem inicial, Portugal não conseguiu transformar o controle territorial em novas chances claras.

Depois de abrir o placar, a equipe europeia manteve mais posse de bola, mas passou a circular sem objetividade perto da área adversária. A RD Congo, por sua vez, encontrou espaços para contra-atacar e começou a levar perigo principalmente em jogadas de velocidade.

Aos 33 minutos, Kayembe exigiu boa intervenção de Diogo Costa. Já aos 47, Mukau assustou em finalização de primeira, em um lance que reforçou o crescimento da seleção africana antes do intervalo.

Cristiano Ronaldo teve uma atuação apagada. O atacante só finalizou pela primeira vez aos 23 minutos do segundo tempo e não conseguiu ser decisivo nas principais oportunidades que recebeu. Em duas jogadas construídas por Conceição, CR7 concluiu mal e mandou a bola à esquerda do gol.

O segundo tempo também teve um episódio incomum. Aos seis minutos, Portugal ganhou um escanteio depois que o goleiro adversário demorou mais de cinco segundos para cobrar o tiro de meta, conforme prevê o regulamento da Fifa. Foi a primeira vez nesta Copa que uma equipe obteve escanteio por esse tipo de infração, mas os portugueses não aproveitaram a cobrança.

Pouco depois, aos nove minutos, Portugal chegou a balançar a rede novamente. Bruno Fernandes cruzou, João Neves ajeitou para o meio e Cancelo acertou uma meia-bicicleta para marcar. A arbitragem, no entanto, apontou impedimento e anulou o gol.

A RD Congo buscou o empate nos acréscimos. Aos 50 minutos, após escanteio curto, Masuaku cruzou para a área e encontrou Wissa livre. O atacante subiu sem marcação e cabeceou para o fundo da rede, frustrando a vitória portuguesa.

Com o resultado, Portugal deixa dois pontos pelo caminho em uma estreia que começou sob controle, mas terminou com sensação de frustração. A RD Congo, mais eficiente nos momentos decisivos, conquistou um empate importante no Grupo K.