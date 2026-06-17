Áustria bate Jordânia e volta a vencer na Copa após 36 anos

247 - De volta à Copa do Mundo após mais de duas décadas de ausência, a Áustria começou sua campanha com uma vitória importante. A seleção europeia derrotou a Jordânia por 3 a 1 na madrugada desta quarta-feira (17), pela primeira rodada do Grupo J, encerrando um jejum de 36 anos sem triunfos em Mundiais.

O resultado tem valor histórico para os austríacos. A última vitória da equipe em uma Copa do Mundo havia ocorrido em 1990, quando superou os Estados Unidos por 2 a 1. Desde então, o país participou apenas da edição de 1998, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

A partida, disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos, teve momentos de equilíbrio, especialmente no primeiro tempo. A Jordânia criou as primeiras oportunidades e levou perigo ao gol defendido por Alexander Schlager, mas foi a Áustria quem abriu o placar aos 20 minutos. O meia Romano Schmid acertou um belo chute de fora da área para colocar os europeus em vantagem.

Apesar do domínio austríaco na posse de bola, os jordanianos mostraram capacidade de reação. Ainda na etapa inicial, Ali Olwan acertou o travessão e voltou a incomodar a defesa adversária em outras oportunidades, mantendo a equipe asiática viva na partida.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Ali Olwan recebeu lançamento em velocidade, invadiu a área, deixou o marcador para trás e finalizou com precisão para marcar o primeiro gol da história da Jordânia em Copas do Mundo, igualando o placar em 1 a 1.

A Áustria, porém, respondeu rapidamente. A equipe chegou a balançar as redes com Marko Arnautovic, mas o lance foi anulado pela arbitragem devido a um toque de mão na jogada. A pressão austríaca continuou até que, aos 31 minutos, Marcel Sabitzer cruzou para a área e o zagueiro Yazan Al-Arab acabou desviando contra o próprio patrimônio, recolocando os europeus em vantagem.

Nos acréscimos, Arnautovic teve a chance de ampliar e não desperdiçou. O atacante converteu uma cobrança de pênalti com categoria e decretou o placar final de 3 a 1.

O triunfo recoloca a Áustria em evidência no cenário mundial. Dona de um terceiro lugar em 1954 e de uma quarta colocação em 1934, a seleção busca reviver os melhores momentos de sua história no torneio.

Pela segunda rodada do Grupo J, os austríacos voltam a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília), para enfrentar a atual campeã Argentina, em Dallas. Já a Jordânia tentará se recuperar diante da Argélia na terça-feira, à meia-noite, novamente em Santa Clara.