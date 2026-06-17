O dia na Copa: Portugal e Inglaterra estreiam nesta quarta

247 - A Copa do Mundo terá quatro partidas nesta quarta-feira (17), em uma rodada marcada pelas estreias de Portugal e Inglaterra. Os jogos movimentam os grupos K e L e serão disputados em quatro sedes diferentes: Houston, Dallas, Toronto e Cidade do México, sempre no horário de Brasília.

A programação começa às 14h, com Portugal x República Democrática do Congo, pelo Grupo K, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. A seleção portuguesa inicia sua trajetória no Mundial com a expectativa de confirmar sua força logo na primeira rodada, enquanto os congoleses tentam abrir a campanha com uma atuação competitiva diante de um adversário de grande tradição no futebol europeu.

Portugal entra em campo em uma chave que também conta com Colômbia e Uzbequistão. Por isso, uma vitória na estreia pode ser decisiva para encaminhar a disputa pela liderança do grupo e reduzir a pressão nas rodadas seguintes. Para a República Democrática do Congo, pontuar contra um dos favoritos da chave seria um resultado de forte impacto na briga por classificação.

Às 17h, a Inglaterra estreia contra a Croácia no AT&T Stadium, em Dallas, pelo Grupo L. O confronto é um dos mais aguardados da rodada por reunir duas seleções acostumadas a grandes campanhas em torneios internacionais recentes. Ingleses e croatas chegam ao Mundial com ambições altas e fazem um duelo direto que pode pesar na definição das primeiras posições da chave.

A Inglaterra aposta na profundidade de seu elenco e na capacidade ofensiva para começar a competição com autoridade. A Croácia, por sua vez, tenta mostrar novamente a força de uma seleção competitiva, experiente e capaz de enfrentar adversários de primeira linha em jogos de grande pressão.

Mais tarde, às 20h, Gana e Panamá se enfrentam no BMO Field, em Toronto, também pelo Grupo L. A seleção ganesa busca transformar sua tradição no futebol africano em uma estreia sólida, enquanto o Panamá tenta surpreender em uma chave considerada exigente. O resultado será observado com atenção por Inglaterra e Croácia, já que pode influenciar diretamente a disputa por vagas na próxima fase.

O último jogo do dia será às 23h, com Uzbequistão x Colômbia, pelo Grupo K, no Estadio Banorte, na Cidade do México. A Colômbia entra em campo com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo, enquanto o Uzbequistão inicia sua campanha disposto a competir em alto nível e dificultar a vida dos rivais do grupo.

Com dois grupos em ação e seleções de diferentes continentes em campo, a quarta-feira (17) promete ser um dia importante para a configuração inicial da Copa do Mundo. As estreias de Portugal e Inglaterra concentram as principais atenções, mas os demais confrontos também podem definir o rumo da disputa por classificação.

Jogos desta quarta-feira (17), no horário de Brasília: