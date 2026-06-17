Messi se torna jogador mais velho a marcar um hat-trick em Copas

247 - Lionel Messi ampliou sua marca na história do futebol ao se tornar o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Copas do Mundo, na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na terça-feira (16), pela estreia da seleção argentina no Mundial de 2026. Aos 38 anos, o camisa 10 também chegou aos 16 gols no torneio e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas.

A atuação consolidou uma noite histórica para Messi, que disputou sua sexta Copa do Mundo e alcançou a marca de 200 jogos pela seleção argentina. O argentino superou Cristiano Ronaldo, que até então era o jogador mais velho a marcar três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo, feito obtido por Portugal contra a Espanha em 2018.

A Argentina iniciou a defesa do título mundial com domínio sobre a Argélia e teve em Messi o protagonista absoluto do confronto. O hat-trick foi o primeiro do atacante em Copas do Mundo e colocou o jogador em uma nova dimensão estatística dentro da principal competição de seleções do futebol.

Além de ultrapassar a marca etária de Cristiano Ronaldo, Messi passou a dividir com Klose o topo da artilharia histórica dos Mundiais. O alemão havia encerrado sua trajetória em Copas com 16 gols, número que agora também pertence ao capitão argentino.

O feito ganha peso adicional pelo contexto da carreira de Messi. Campeão mundial em 2022, ele chegou ao torneio de 2026 como um dos nomes mais experientes da competição e ainda como referência técnica da seleção comandada por Lionel Scaloni.

A partida contra a Argélia também reforçou a longevidade do argentino em alto nível. Messi se tornou o primeiro jogador a atuar em seis edições de Copa do Mundo, um recorde que amplia sua presença na história do torneio desde sua estreia em Mundiais.

Com o resultado, a Argentina largou com vitória no Grupo J e confirmou sua condição de uma das seleções mais acompanhadas do Mundial. A equipe tenta repetir o feito de defender com sucesso o título conquistado no Catar, em 2022.