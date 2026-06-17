Em dia de grandes jogos, Messi e Mbappé avançam na busca pela artilharia histórica das Copas

247 - Lionel Messi e Kylian Mbappé deram novos passos na disputa pela artilharia histórica das Copas do Mundo nesta terça-feira (16), em uma rodada marcada por atuações decisivas de Argentina e França. O camisa 10 argentino marcou três vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, chegou a 16 gols em Mundiais e igualou Miroslav Klose no topo da lista. Mais tarde, Mbappé fez dois gols no triunfo francês por 3 a 1 sobre Senegal e alcançou a marca de 14.

O feito de Messi teve peso imediato na história do torneio. Aos 38 anos, ele entrou em campo em sua sexta Copa do Mundo e precisou de apenas uma partida no Mundial de 2026 para alcançar a maior marca já registrada na competição. Com o hat-trick diante da Argélia, ultrapassou Ronaldo Fenômeno, que tem 15 gols, e passou a dividir a liderança com Klose, recordista alemão que havia estabelecido a marca de 16 gols entre 2002 e 2014.

A atuação também reforçou a importância de Messi para a seleção argentina. Além de comandar a vitória na estreia, o atacante ampliou sua condição de maior artilheiro do país em Copas do Mundo e colocou a equipe em posição favorável no início da fase de grupos.

Mbappé também confirmou sua força em Mundiais. O atacante francês, campeão em 2018 e artilheiro da edição de 2022, marcou duas vezes contra Senegal e chegou a 14 gols em Copas. Com isso, igualou Gerd Müller e ficou a dois gols de Messi e Klose, mantendo aberta a possibilidade de assumir o topo ainda nesta edição do torneio.

A disputa entre Messi e Mbappé carrega um peso especial pela memória recente da final da Copa do Mundo de 2022. Na decisão no Catar, Argentina e França empataram por 3 a 3, com dois gols de Messi e três de Mbappé, antes da vitória argentina nos pênaltis. Quatro anos depois, os dois voltam a protagonizar uma disputa individual de grande relevância histórica.

Com os gols desta terça-feira (16), Messi e Klose lideram o ranking histórico das Copas, ambos com 16 gols. Ronaldo aparece na sequência, com 15. Logo atrás estão Gerd Müller e Mbappé, com 14. Just Fontaine, com 13, e Pelé, com 12, completam o grupo dos maiores goleadores da competição.

A fase de grupos ainda pode alterar rapidamente essa lista. Messi precisa de mais um gol para se tornar o maior artilheiro isolado da história das Copas. Mbappé, por sua vez, necessita de dois gols para alcançar os líderes e de três para ultrapassá-los. A corrida pelo recorde se consolida, assim, como uma das principais histórias individuais do Mundial de 2026.