Ancelotti faz treino fechado e mantém indefinição na Seleção para enfrentar o Haiti

247 - O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta terça-feira (16) um treinamento fechado da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e ainda não deu sinais claros sobre a escalação que pretende utilizar contra o Haiti, na sexta-feira (19).

Pela primeira vez desde a chegada da delegação brasileira aos EUA, a atividade foi realizada sem acesso da imprensa, o que aumentou a expectativa em torno das possíveis alterações na equipe.

De acordo com relatos de pessoas que acompanharam o treino, Ancelotti misturou jogadores que começaram a partida contra o Marrocos com atletas que ficaram no banco. A atividade foi marcada por trabalhos específicos voltados aos setores ofensivo e defensivo.

Apesar da movimentação, o treinador italiano não indicou de forma concreta quais mudanças pretende fazer no time titular. A tendência, porém, é que a Seleção Brasileira tenha alterações em relação à equipe que iniciou o jogo de estreia.

No empate contra o Marrocos, Ancelotti utilizou todas as cinco substituições permitidas. Entre elas, promoveu as entradas de Fabinho no lugar de Casemiro e de Danilo na vaga de Ibañez.

A indefinição faz parte do processo de avaliação do elenco no início do trabalho do treinador à frente da Seleção. O duelo contra o Haiti, marcado para sexta-feira (19), será uma nova oportunidade para Ancelotti observar alternativas e testar combinações dentro do grupo.

Com o treino fechado, a definição do time deve ficar restrita aos últimos ajustes antes da partida. Até o momento, não há confirmação sobre a formação que começará o confronto.