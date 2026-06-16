Noruega estreia com goleada sobre o Iraque na Copa do Mundo

247 - A Noruega contou com o brilho de Erling Haaland para vencer o Iraque por 4 a 1, nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Boston, pela Copa do Mundo de 2026. O atacante marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e conduziu a seleção norueguesa a um resultado que a coloca em posição de destaque no grupo que também tem a França.

A equipe europeia abriu vantagem com Haaland aos 28 minutos, mas viu o Iraque reagir dez minutos depois, quando Aymen Hussein balançou as redes e recolocou os iraquianos na partida.

A resposta norueguesa, porém, foi rápida. Aos 42 minutos, Haaland aproveitou um erro no recuo de Zaid Tahseen, disputou a bola com o goleiro e finalizou para fazer 2 a 1. O gol devolveu tranquilidade à Noruega em um momento em que o Iraque tentava crescer no jogo.

Antes do intervalo, a seleção iraquiana aumentou a pressão e esteve perto do empate. Ali Jasim e Zaid Tahseen levaram perigo em finalizações nos minutos finais da etapa inicial, mas a defesa norueguesa resistiu e manteve a vantagem.

No segundo tempo, o ritmo da partida diminuiu, sobretudo pelo lado da Noruega, que sofreu com o desgaste provocado pelo forte calor em Boston. O Iraque fez alterações e tentou empurrar a equipe europeia para o campo de defesa, em busca do gol de empate.

A bola parada, no entanto, acabou sendo decisiva para a Noruega. Aos 31 minutos da etapa final, Martin Ødegaard cobrou escanteio pela direita, e Leo Østigård apareceu livre na primeira trave para cabecear e ampliar o placar.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos, a equipe norueguesa voltou a explorar a bola aérea. Haaland desviou um levantamento para a área, Thorstvedt dividiu com a defesa iraquiana na pequena área e completou para o gol, fechando a vitória por 4 a 1.

Ficha técnica

Iraque 1 x 4 Noruega.

Local: Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Data e horário: terça-feira (16), às 19h, pelo horário de Brasília.

Árbitro: Pierre Atcho, do Gabão.

Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong, ambos do Gabão.

VAR: Mahmoud Abouelregal, do Egito.

Gols: Haaland, aos 28 e aos 42 minutos do primeiro tempo; Aymen Hussein, aos 38 minutos do primeiro tempo; Leo Østigård, aos 31 minutos do segundo tempo; e Thorstvedt, aos 50 minutos do segundo tempo.