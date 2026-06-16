Deschamps analisa primeiro tempo ruim da seleção francesa: 'um pouco de nervosismo'

247 - A França venceu Senegal nesta terça-feira (16), pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo, mas o desempenho no primeiro tempo acendeu um sinal de alerta para Didier Deschamps. O técnico da seleção francesa reconheceu que a equipe teve dificuldades para entrar no jogo e atribuiu parte da atuação abaixo do esperado à tensão natural de uma estreia.

As informações são do UOL. Após a partida, Deschamps afirmou que o nervosismo pesou sobre a França na etapa inicial, quando a equipe conseguiu finalizar apenas uma vez, e explicou que alterações no posicionamento de Ousmane Dembélé e Michael Olise foram decisivas para melhorar o rendimento.

“Isso traz alívio. Tivemos um pouco de apreensão, um pouco de nervosismo da estreia, porque havia uma boa equipe do outro lado. Depois, conseguimos jogar melhor, também mudando o posicionamento de Ousmane e Michael, o que mudou bastante as coisas. E o Barco, quando entrou, também causou muitos problemas ao adversário”, disse Didier Deschamps, na saída de campo.

A avaliação do treinador indica que a França encontrou um adversário capaz de dificultar a construção ofensiva desde os primeiros minutos. Sem conseguir transformar posse de bola em chances claras, a seleção francesa teve pouca presença no ataque durante a etapa inicial e precisou reorganizar sua dinâmica para crescer na partida.

A mudança envolvendo Dembélé e Olise foi apontada por Deschamps como o principal ponto de virada no comportamento da equipe. Com novas funções em campo, os dois passaram a dar mais alternativas ao setor ofensivo e ajudaram a França a superar a baixa produção do primeiro tempo.

O treinador também citou a entrada de Barco como elemento importante para aumentar a pressão sobre Senegal. Segundo Deschamps, o jogador causou dificuldades ao adversário e contribuiu para que a França encontrasse melhores caminhos no ataque.

Apesar da atuação irregular no início, a vitória garantiu à França três pontos na abertura do Grupo I. Para Deschamps, o resultado trouxe alívio, mas o jogo também evidenciou a necessidade de maior controle emocional e melhor desempenho desde o início dos próximos compromissos.