Mbappé decide, bate recorde histórico e França vence Senegal em estreia na Copa

247 - A França superou uma atuação apagada no primeiro tempo, contou com dois gols de Kylian Mbappé e venceu Senegal pela fase de grupos da Copa do Mundo, mantendo vivo o objetivo de alcançar a terceira final consecutiva no torneio.

Atual vice-campeã mundial, a seleção comandada por Didier Deschamps busca repetir o protagonismo recente que a levou ao título em 2018, na Rússia, e à decisão da edição seguinte.

O início francês, porém, esteve longe de confirmar o favoritismo. Mesmo com maior posse de bola, a equipe finalizou apenas uma vez na primeira etapa e não acertou o gol. A baixa produção ofensiva deixou a França exposta diante de um Senegal mais perigoso nas chegadas ao ataque.

A seleção senegalesa teve duas oportunidades claras antes do intervalo, com Nicolas Jackson e Ismaila Sarr. As chances desperdiçadas impediram que o desempenho irregular da França tivesse consequências mais graves no placar.

A reação veio no segundo tempo, quando Mbappé assumiu o protagonismo. O camisa 10 marcou duas vezes e conduziu a vitória francesa, em uma atuação que também teve peso histórico para a seleção.

Com os gols, Mbappé chegou a 58 pela França e ultrapassou Olivier Giroud na lista de maiores artilheiros da história da seleção. O recorde reforça a centralidade do atacante no ciclo comandado por Deschamps e amplia sua marca em Copas do Mundo.

A comemoração também chamou atenção. Após balançar a rede, Mbappé simulou tocar uma flauta. O gesto fez referência a uma revelação recente do jogador, que contou ter feito aulas do instrumento na infância, embora não tenha conseguido tocá-lo durante entrevista à Fox Sports dos Estados Unidos.

A França volta a campo na segunda-feira (22), às 18h, pelo horário de Brasília, contra o Iraque. No mesmo dia, Senegal enfrenta a Noruega, às 21h, em jogo que pode ser decisivo para suas pretensões no grupo.