Neymar vai a campo pela primeira vez, mas treina separado

16 Jun (Reuters) - Pela primeira vez desde que se apresentou à seleção brasileira para a Copa do Mundo, o atacante Neymar treinou em campo nesta terça-feira, mas ainda separado do restante da equipe.

O jogador realizou uma atividade física no gramado acompanhado de um profissional da comissão técnica, enquanto o restante do grupo da seleção treinou normalmente em preparação para o jogo de sexta-feira contra o Haiti, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As primeiras imagens divulgadas pela entidade mostraram o atacante correndo, de tênis e sem bola. “Em mais um passo de seu processo de recuperação física, Neymar treinou hoje no gramado do CT Columbia Park”, dizia a legenda divulgada pela CBF.

Após a divulgação das imagens e das informações de Neymar fazendo uma corrida na atividade física, a CBF publicou novas imagens com o atacante brincando com a bola e calçando chuteiras. As imagens não mostraram o jogador treinando com bola junto aos demais atletas da seleção.

Neymar, de 34 anos, se apresentou à seleção com uma lesão na panturrilha e ficou de fora do empate com Marrocos por 1 x 1 na estreia do time na Copa. Ele completará nesta semana um mês desde sua última partida, pelo Santos, no Campeonato Brasileiro.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de JaneiroEdição de Pedro Fonseca e Eduardo Simões)