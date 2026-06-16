Cafu aposta em Endrick como "homem da Copa"

247 - O ex-lateral-direito Cafu, capitão da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, demonstrou confiança no potencial de Endrick para se tornar um dos principais protagonistas do Brasil na Copa do Mundo. Segundo o UOL, em entrevista ao influenciador Toguro, o ex-jogador afirmou que o atacante pode ir além de um destaque da equipe e assumir papel central na competição.

Mesmo sem participar da estreia da seleção, Endrick continua sendo visto por Cafu como uma peça importante para o restante da campanha brasileira. O ex-capitão destacou que ainda é cedo para avaliações definitivas e que mudanças na equipe podem ocorrer ao longo do torneio.

Cafu pede paciência após estreia

Durante conversa com o influenciador Toguro, Cafu ressaltou que a ausência de Endrick na primeira partida ocorreu por decisão técnica e não significa que o atacante esteja fora dos planos da comissão técnica.

“[Endrick não entra] Por opção técnica, mas é só o primeiro jogo. [...] Quem vai jogar o próximo jogo contra o Haiti? A gente não sabe. Tem tempo ainda. Muitas mudanças podem acontecer. O Endrick é um excelente jogador”, afirmou.

"O homem da Copa vai ser o Endrick"

Cafu revelou que sua confiança no atacante não surgiu agora. Segundo o ex-lateral, a aposta em Endrick como uma das principais figuras do Mundial foi feita antes mesmo do início da competição. “Lá no começo eu falei: o homem da Copa vai ser o Endrick. Calma! Foi só a estreia. Tem mais sete jogos”, declarou.

Busca por um goleador

Para Cafu, uma das principais necessidades da seleção brasileira é contar com um jogador capaz de transformar oportunidades em gols. Nesse contexto, Endrick surge como uma alternativa relevante para fortalecer o setor ofensivo. “Precisa de alguém que faça gol, o Endrick é uma opção boa”, afirmou.