O dia na Copa: favoritas, França e Argentina estreiam e Noruega volta aos Mundiais com Haaland

247 - A Copa do Mundo reserva uma terça-feira (16) de grande peso esportivo, com seleções tradicionais em campo e uma estreia aguardada no torneio. França e Argentina começam suas trajetórias cercadas de expectativa, enquanto a Noruega retorna ao Mundial após 28 anos e coloca o atacante Erling Haaland no centro das atenções diante do Iraque.

A rodada começa às 16h, pelo horário de Brasília, com França x Senegal, pelo Grupo I, no New York/New Jersey Stadium. A seleção francesa inicia sua campanha contra um rival africano competitivo, em uma chave que também conta com Iraque e Noruega. O jogo coloca em campo uma das favoritas ao título diante de uma equipe que tenta confirmar sua força no cenário internacional.

Às 19h, também pelo Grupo I, Iraque e Noruega se enfrentam no Boston Stadium. A partida marca o retorno iraquiano à Copa do Mundo após 40 anos de ausência e terá atenção especial sobre Haaland, principal nome da seleção norueguesa.

Na véspera da estreia, o técnico do Iraque, Graham Arnold, pediu coragem a seus jogadores diante da Noruega. “São homens contra homens. Obviamente, é um grande jogador, me encanta a forma como joga. É um camisa 9 estupendo, mas temos que pensar no que podemos controlar. Eles não podem jogar com medo, têm que jogar com entusiasmo e preparados para a luta um contra um. Os iraquianos estão acostumados a lutar”, afirmou o treinador.

Arnold também reconheceu o peso do grupo, mas demonstrou confiança na preparação iraquiana. “Estamos em um grupo muito complicado, mas os meninos estão entusiasmados. Fizemos um treinamento de três semanas, a Copa começou há quatro dias e nossos jogadores estão vendo todos os jogos e estão entusiasmados. Amanhã (terça-feira) vamos entrar em campo contra um grande time da Noruega. Temos que crer em nós mesmos e ter coragem”, disse.

Mais tarde, às 22h, a Argentina entra em campo contra a Argélia, pelo Grupo J, no Kansas City Stadium. Atual campeã mundial, a seleção argentina inicia sua trajetória sob cobrança elevada, em uma chave que também reúne Áustria e Jordânia. A estreia deve servir como primeiro termômetro para a equipe que tenta defender o título conquistado no Catar.

A programação avança pela madrugada com Áustria x Jordânia, à 1h de quarta-feira (17), no San Francisco Bay Area Stadium. O confronto fecha a primeira rodada do Grupo J e coloca frente a frente uma seleção europeia de tradição e uma equipe jordaniana que busca fazer história em sua participação no Mundial.

Com os jogos desta terça-feira (16), a Copa do Mundo amplia a disputa nos grupos I e J e abre espaço para confrontos diretos que podem pesar na corrida pela classificação à próxima fase. A rodada também reforça o formato expandido do torneio, que reúne 48 seleções e tem partidas distribuídas por Canadá, Estados Unidos e México.