Romário atuará como comentarista da Copa sem se licenciar do Senado

247 - O senador Romário (PL-RJ) vai conciliar o mandato parlamentar com a função de comentarista da Copa do Mundo na CazéTV, canal de YouTube comandado por Casimiro Miguel. Segundo informou seu gabinete nesta segunda-feira (15), o ex-jogador não pretende se afastar das atividades no Senado durante o período da competição.

As informações são do UOL. Em resposta ao portal, Romário afirmou que “segue no exercício do mandato durante todo o período da Copa”. O senador disse ainda que sua participação na cobertura esportiva ocorrerá de forma limitada, “apenas em alguns jogos do Mundial”, e classificou a atuação como uma atividade privada.

Na nota enviada ao UOL, o parlamentar também sustentou que o trabalho como comentarista “é perfeitamente compatível com as atividades parlamentares”. A contratação pela CazéTV recoloca Romário em uma função diretamente ligada ao futebol, área em que se projetou nacional e internacionalmente antes de ingressar na política.

A agenda do Senado, neste momento, favorece a conciliação entre as duas atividades. De acordo com o site oficial da Casa, não há sessões deliberativas presenciais marcadas até a final da Copa, em 19 de julho. Com isso, Romário poderá acompanhar eventuais compromissos parlamentares de forma remota, caso sejam convocados.

Nos bastidores, segundo a reportagem, a ausência de sessões presenciais estaria relacionada ao calendário da Copa e também ao período de festas juninas. A situação reduz a necessidade de deslocamentos a Brasília e facilita a participação do senador na cobertura esportiva sem afastamento formal do mandato.

Romário ocupa uma cadeira no Senado pelo Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, mantém forte vínculo público com o futebol. Campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1994, ele se tornou uma das figuras esportivas mais conhecidas do país antes de construir carreira política.

A participação na CazéTV ocorrerá em jogos selecionados do Mundial, de acordo com a manifestação do próprio parlamentar. Até o momento, não há indicação de licença, afastamento temporário ou interrupção do exercício do mandato durante a competição.