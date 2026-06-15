Técnico da seleção espanhola diminui empate com Cabo Verde: “somos campeões da Eurocopa”

247 - O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, defendeu a equipe após o tropeço na estreia da Copa, minimizou o empate sem gols diante de Cabo Verde nesta segunda-feira (15) e afirmou que o time precisa evoluir já na próxima rodada, contra a Arábia Saudita.

As informações são do UOL. O treinador ressaltou que a equipe segue confiante, apesar do resultado inesperado, e lembrou que o grupo acumula 32 partidas de invencibilidade.

O técnico avaliou que a Espanha teve dificuldades para furar a marcação adversária e afirmou que um gol no início poderia ter mudado o desenvolvimento da partida.

“Esses jogos têm uma dificuldade extrema. O time que estava na nossa frente era inferior ao nosso, mas fazia bem o que tinha que fazer. Se tivéssemos feito o primeiro gol, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Temos talento, este é o caminho e estamos muito tranquilos”, disse Luis de la Fuente.

Segundo o treinador, a demora para fazer alterações teve relação com a necessidade de manter opções abertas durante o jogo. Ele explicou que buscou variações ofensivas e alternativas pelos lados do campo no segundo tempo.

“Normalmente, quando a gente enfrenta uma competição nova, precisa de registros diferentes. Testamos com um time e depois buscamos outras coisas. O frescor de Lamine, Merino e Nico é o que é. Tentamos esperar para não fechar janelas. Queríamos mais jogo pela ponta, drible e a finalização do Mikel Merino”, afirmou.

A entrada de Lamine Yamal foi apontada por Luis de la Fuente como um fator capaz de alterar o comportamento da defesa rival. Ainda assim, o técnico disse que a comissão entendia que aquele era o tempo adequado para o jogador permanecer em campo.

“Sem dúvida. Deu para sentir o temor dentro do rival, mas entendemos que este era o tempo que ele tinha que jogar hoje. Quando pegarmos o ritmo de competição, o time vai entregar o que tem. Estou convencido de que no próximo jogo o time estará melhor..., e eu também”, declarou.

Luis de la Fuente também indicou que a comissão técnica analisaria a partida ainda no retorno da delegação. O treinador cobrou ajustes da equipe e assumiu responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado na estreia.

“Hoje à noite já vamos ver o jogo na volta. Vou seguir tentando convencer os jogadores de que as coisas vão sair de outra forma contra a Arábia. O futebol é complicado. Às vezes te dá para ganhar..., mas nem sempre. Temos que melhorar. Eu, o primeiro. Ninguém esqueça que não estamos aqui de graça, somos os campeões da Eurocopa”, afirmou.

A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h, no horário de Brasília, para enfrentar a Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo H. No mesmo dia, Cabo Verde encara o Uruguai, às 19h, também pelo grupo.