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      Bélgica arranca empate após gol contra do Egito na Copa

      Seleção egípcia sai na frente com Emam Ashour, mas falha na etapa final mantém jejum de vitórias em Mundiais

      Bélgica arranca empate após gol contra do Egito na Copa (Foto: REUTERS/Albert Gea)
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      247 - A Bélgica buscou o empate por 1 a 1 contra o Egito nesta segunda-feira (15), na estreia das duas seleções pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026, em jogo disputado no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

      A partida teve como marca o terceiro gol contra desta edição do Mundial. O Egito, comandado por Hossam Hassan, chegou a abrir vantagem no primeiro tempo, mas acabou cedendo a igualdade na etapa final em um lance de pressão belga.

      O gol egípcio saiu com Emam Ashour, que aproveitou assistência de Mohamed Salah para colocar a seleção africana em vantagem. O resultado parcial dava ao Egito a possibilidade de encerrar uma longa sequência sem vitórias em Copas do Mundo.

      A reação belga veio no segundo tempo, depois da entrada de Romelu Lukaku. O atacante participou diretamente da jogada que terminou com Hany mandando contra a própria meta, decretando o empate em 1 a 1.

      Apesar de ter maior tradição continental, com sete títulos da Copa Africana de Nações, o Egito segue sem vencer em Mundiais. Em quatro participações na Copa do Mundo, em 1934, 1990, 2018 e 2026, a seleção agora soma três empates e cinco derrotas.

      O resultado deixa Bélgica e Egito com um ponto cada no Grupo G após a primeira rodada. Para os egípcios, o empate teve peso amargo pela vantagem construída no primeiro tempo e perdida em uma jogada decisiva na etapa final.

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