Bélgica arranca empate após gol contra do Egito na Copa

247 - A Bélgica buscou o empate por 1 a 1 contra o Egito nesta segunda-feira (15), na estreia das duas seleções pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026, em jogo disputado no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

A partida teve como marca o terceiro gol contra desta edição do Mundial. O Egito, comandado por Hossam Hassan, chegou a abrir vantagem no primeiro tempo, mas acabou cedendo a igualdade na etapa final em um lance de pressão belga.

O gol egípcio saiu com Emam Ashour, que aproveitou assistência de Mohamed Salah para colocar a seleção africana em vantagem. O resultado parcial dava ao Egito a possibilidade de encerrar uma longa sequência sem vitórias em Copas do Mundo.

A reação belga veio no segundo tempo, depois da entrada de Romelu Lukaku. O atacante participou diretamente da jogada que terminou com Hany mandando contra a própria meta, decretando o empate em 1 a 1.

Apesar de ter maior tradição continental, com sete títulos da Copa Africana de Nações, o Egito segue sem vencer em Mundiais. Em quatro participações na Copa do Mundo, em 1934, 1990, 2018 e 2026, a seleção agora soma três empates e cinco derrotas.

O resultado deixa Bélgica e Egito com um ponto cada no Grupo G após a primeira rodada. Para os egípcios, o empate teve peso amargo pela vantagem construída no primeiro tempo e perdida em uma jogada decisiva na etapa final.