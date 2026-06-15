Vozinha vira fenômeno nas redes após atuação histórica contra a Espanha

247 - Vozinha viveu uma segunda-feira (15) inesquecível. Após se destacar no empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha, na estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026, o goleiro cabo-verdiano alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Segundo a CNN Brasil, depois da partida, o camisa 1 comemorou o crescimento expressivo de sua presença nas redes sociais e agradeceu o apoio recebido dos brasileiros desde a campanha classificatória para o Mundial.

Em entrevista à CazéTV, Vozinha destacou a surpresa com os números alcançados após a atuação diante da seleção espanhola. "Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isso é louco, isso é louco. Muito obrigado, sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para a Copa. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos sentindo esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer!", afirmou.

Mobilização durante a transmissão

O crescimento acelerado do perfil do goleiro ocorreu durante a transmissão da partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Na cobertura do jogo, Casimiro Miguel incentivou os espectadores a seguirem Vozinha nas redes sociais.

Pouco tempo depois, o arqueiro ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Próximo compromisso

Vozinha voltará a defender Cabo Verde no domingo (21), quando a equipe enfrentará o Uruguai pela segunda rodada da fase de grupos. A partida está marcada para as 19h, no horário de Brasília.