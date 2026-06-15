Copa do Mundo: Vozinha brilha e Cabo Verde segura empate histórico com a Espanha

247 - A seleção de Cabo Verde conquistou um resultado histórico nesta segunda-feira (15) ao empatar por 0 a 0 com a Espanha em sua primeira partida em Copas do Mundo. O duelo foi disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela rodada de abertura do Grupo H. As informações são da rádio Itatiaia.

O principal destaque da partida foi o goleiro Vozinha, que realizou intervenções decisivas e assegurou o empate para os Tubarões Azuis diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. O confronto também marcou a estreia do atacante Lamine Yamal em uma Copa do Mundo. Recuperado de lesão muscular, o jogador espanhol começou no banco de reservas e entrou aos 23 minutos do segundo tempo, substituindo Gavi.

Com o resultado, Espanha e Cabo Verde somam um ponto cada e ocupam, provisoriamente, as primeiras posições do Grupo H. Ainda nesta segunda-feira (15), Uruguai e Arábia Saudita completam a rodada da chave em partida marcada para Miami.

Primeiro tempo

A Espanha assumiu o controle da posse de bola desde os minutos iniciais e buscou pressionar o adversário no campo de ataque. Cabo Verde, por sua vez, apostou em uma postura defensiva organizada e em transições rápidas para tentar surpreender.

Apesar do domínio territorial espanhol, as oportunidades claras demoraram a surgir. A melhor chance da primeira etapa aconteceu aos 39 minutos, quando Ferran Torres recebeu passe dentro da área e acertou o travessão.

Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, Ferran voltou a levar perigo após cruzamento de Cucurella. O atacante finalizou de primeira, mas Vozinha fez grande defesa e manteve o placar zerado.

Segundo tempo

Na volta para a etapa final, a Espanha aumentou a intensidade ofensiva e passou a arriscar mais finalizações. Cabo Verde manteve a solidez defensiva e continuou explorando os contra-ataques. Aos sete minutos, Oyarzábal teve uma boa oportunidade após erro na saída de bola cabo-verdiana, mas a finalização passou ao lado do gol.

A entrada de Lamine Yamal deu novo ritmo ao ataque espanhol. Aos 27 minutos, o jovem atacante participou de jogada que terminou com finalização de Merino dentro da área, novamente defendida por Vozinha. Nos minutos finais, a pressão espanhola aumentou. Aos 42 minutos, Oyarzábal recebeu cruzamento de Dani Olmo e finalizou com perigo, mas Pico evitou o gol ao interceptar a bola.

Cabo Verde ainda levou perigo em um contra-ataque aos 44 minutos, quando Kevin Pina arriscou de fora da área e viu a bola passar perto da meta espanhola. Sem que nenhuma das equipes conseguisse balançar as redes, o empate permaneceu até o apito final, garantindo a Cabo Verde um resultado marcante em sua estreia na Copa do Mundo.

Próximos jogos

A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h (de Brasília), diante da Arábia Saudita, novamente no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Também no domingo (21), às 19h (de Brasília), Cabo Verde enfrenta o Uruguai no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada do Grupo H.