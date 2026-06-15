O dia na Copa: Espanha, Bélgica e Uruguai entram em campo nesta segunda
Rodada desta segunda-feira (15) da Copa do Mundo terá quatro jogos pelos grupos G e H, com partidas ao longo de todo o dia
247 - A Copa do Mundo de 2026 terá quatro jogos nesta segunda-feira (15), pela sequência da primeira rodada da fase de grupos. Espanha, Bélgica e Uruguai fazem suas estreias no torneio, em uma programação que começa às 13h e vai até a noite, sempre no horário de Brasília.
A rodada desta segunda-feira reúne partidas dos grupos G e H, com Espanha x Cabo Verde, Bélgica x Egito, Arábia Saudita x Uruguai e Irã x Nova Zelândia.
O primeiro duelo do dia será entre Espanha e Cabo Verde, às 13h, pelo Grupo H. A seleção espanhola inicia sua campanha diante de uma equipe cabo-verdiana que chega ao torneio em busca de afirmação em uma chave que também conta com Uruguai e Arábia Saudita.
Às 16h, Bélgica e Egito se enfrentam pelo Grupo G. A partida marca a estreia belga em uma chave que ainda terá Irã e Nova Zelândia, adversários que entram em campo mais tarde.
O Uruguai joga às 19h contra a Arábia Saudita, também pelo Grupo H. A seleção sul-americana inicia sua trajetória em uma chave que pode ter peso decisivo já na primeira rodada, especialmente pela presença da Espanha.
O último jogo do dia será às 22h, entre Irã e Nova Zelândia, pelo Grupo G. O confronto encerra a programação desta segunda-feira (15) e completa a rodada inicial das duas chaves.
Jogos desta segunda-feira (15), horário de Brasília:
- 13h – Espanha x Cabo Verde – Grupo H;
- 16h – Bélgica x Egito – Grupo G;
- 19h – Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H;
- 22h – Irã x Nova Zelândia – Grupo G.