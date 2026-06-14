Alemanha supera Brasil e lidera ranking de gols em Copas

247 - A Alemanha assumiu, neste domingo (14), a liderança do ranking histórico de gols em Copas do Mundo ao vencer Curaçao por 7 a 1 na estreia pelo Grupo E do torneio. Com o resultado, a seleção alemã chegou a 239 gols em 21 participações no Mundial e ultrapassou o Brasil, que agora aparece em segundo lugar, com 238.

A marca foi alcançada em uma partida de amplo domínio alemão. Kai Havertz marcou duas vezes, enquanto Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav completaram a goleada que colocou a equipe europeia no topo da artilharia acumulada da competição.

O Brasil perdeu a liderança histórica após estrear nesta edição da Copa com empate por 1 a 1 diante do Marrocos. Com apenas um gol marcado na primeira rodada, a seleção brasileira acabou ultrapassada pela Alemanha, apesar de ter disputado duas edições de Copa do Mundo a mais que a equipe europeia.

A ultrapassagem reforça o peso ofensivo da Alemanha na história dos Mundiais. Mesmo com menor número de participações, a seleção europeia alcançou o topo da lista graças à goleada na estreia, resultado que também fortalece sua posição no Grupo E.

Com os sete gols marcados contra Curaçao, a Alemanha passa a ocupar isoladamente a primeira colocação entre as seleções que mais balançaram as redes em Copas. O Brasil, historicamente associado ao protagonismo ofensivo no torneio, fica agora um gol atrás na contagem geral.