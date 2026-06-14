Alemanha atropela Curaçao por 7 a 1 em estreia na Copa

247 - A Alemanha estreou na Copa do Mundo com uma vitória contundente sobre Curaçao por 7 a 1, neste domingo (14), no Houston Stadium, em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos.

A seleção alemã dominou a partida desde os primeiros minutos, impôs forte volume ofensivo e transformou a estreia de Curaçao em Copas do Mundo em uma tarde marcada por ampla superioridade técnica e alta produção de finalizações.

A equipe europeia abriu o placar ainda no primeiro tempo, em jogada trabalhada por Felix Nmecha. O meio-campista tabelou com Florian Wirtz dentro da área e finalizou colocado, sem chances para o goleiro Eloy Room.

Curaçao, porém, conseguiu reagir pouco depois em um lance histórico para a seleção caribenha. Jürgen Locadia avançou dentro da área e acabou desarmado, mas a sobra ficou com Livano Comenencia, que finalizou de pé esquerdo. A bola desviou na defesa alemã e entrou, deixando tudo igual.

A igualdade durou pouco. A Alemanha retomou o controle da partida e voltou à frente após cobrança de escanteio pela direita. Nathaniel Brown colocou a bola na área, e Nico Schlotterbeck apareceu bem pelo alto para cabecear para o fundo da rede.

Antes do intervalo, a pressão alemã resultou em mais um gol. Riechedly Bazoer derrubou Felix Nmecha dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Kai Havertz foi para a cobrança e converteu, deslocando Eloy Room para ampliar a vantagem alemã.

No segundo tempo, a Alemanha manteve o ritmo ofensivo e ampliou com Jamal Musiala. Joshua Kimmich recebeu na intermediária e deu passe preciso para o meia, que finalizou rasteiro e marcou o quarto gol da seleção europeia.

A goleada ganhou contornos ainda mais expressivos com Nathaniel Brown. Após troca de passes no campo de ataque, Deniz Undav recebeu dentro da área e ajeitou para o lateral, que bateu de primeira e marcou um belo gol.

Mesmo em vantagem confortável, a Alemanha seguiu pressionando. Deniz Undav marcou o sexto após cruzamento recebido por Joshua Kimmich dentro da área. O jogador cortou o goleiro e serviu o camisa 26, que completou para o gol.

Nos acréscimos, Kai Havertz voltou a aparecer. O atacante recebeu passe entre os zagueiros, entrou na área e finalizou por cobertura na saída de Eloy Room, fechando a goleada alemã em 7 a 1.

O domínio alemão também apareceu nos números registrados durante a partida. No segundo tempo, a equipe chegou a 24 finalizações contra 7 de Curaçao, além de 69% de posse de bola.