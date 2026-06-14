Holanda e Japão empatam em jogo movimentado pelo grupo F da Copa

ARLINGTON, Texas, 14 de junho (Reuters) - O Japão conseguiu se recuperar duas vezes após estar perdendo e arrancou um empate em 2 a 2 com a Holanda na Copa do Mundo neste domingo com um desvio de Daichi Kamada aos 43 minutos do segundo tempo da primeira rodada do Grupo F no Estádio de Dallas.

O jogo ganhou vida após um primeiro tempo tenso quando Virgil van Dijk colocou a Holanda na frente com uma cabeçada precisa aos seis minutos da etapa final, antes de Keito Nakamura empatar, seis minutos depois.

Mas, embora Crysencio Summerville parecesse ter garantido os três pontos para a equipe de Ronald Koeman com um chute com efeito aos 19, o Japão empatou quando Kamada desviou para o gol uma cabeçada forte de Koki Ogawa.

Um primeiro tempo relativamente sem grandes lances começou promissor para os holandeses quando Donyell Malen obrigou Zion Suzuki a entrar em ação, aos três minutos. O goleiro japonês desviou a bola por cima do travessão.

Esse susto inicial fez com que os japoneses assumissem o controle da posse de bola, o que limitou as oportunidades para os dois lados.

O trabalho defensivo de Hiroki Ito impediu Malen de marcar aos 34 minutos e, na cobrança de escanteio de Tijjani Reijnders que se seguiu, Suzuki defendeu a cabeçada do atacante antes de Shogo Taniguchi afastar o perigo.

A dois minutos do fim do primeiro tempo, Nakamura quase colocou o Japão na frente, mas seu chute saiu ao lado do poste direito de Bart Verbruggen após receber um cruzamento preciso de Ritsu Doan.

Momentos depois, Ayase Ueda acertou a rede lateral, e Suzuki defendeu outra cabeçada de Malen nos acréscimos.

A Holanda começou bem o segundo tempo e foi recompensada aos seis minutos com o gol de Van Dijk.

A cobrança de falta de Reijnders foi afastada de cabeça por Doan para Frenkie de Jong, que passou a bola para Ryan Gravenberch. O jogador do Liverpool cruzou com precisão para seu companheiro de clube, que cabeceou para o fundo do gol de Suzuki, acertando a parte interna da trave.

Em seis minutos, os japoneses empataram.

O passe de Takefusa Kubo para trás encontrou Nakamura à espreita na área e, após alguns toques para controlar a bola, o ponta mandou um chute desviado no canto inferior.

O empate durou apenas sete minutos porque os holandeses retomaram a liderança com Summerville. O ponta do West Ham United chutou perfeitamente com o pé esquerdo de dentro da área para contornar Suzuki.

Kubo chutou por cima do travessão, enquanto o Japão tentava responder novamente e, faltando dois minutos para o fim, seus esforços deram frutos.

O reserva Ogawa cabeceou com força em direção ao gol e, com a bola desviando na cabeça do desavisado Kamada, Verbruggen não conseguiu impedir o segundo empate dos japoneses.

A Suécia enfrentará a Tunísia ainda neste domingo, em Monterrey, na outra partida do Grupo F. Na próxima rodada, a Holanda joga contra a Suécia em Houston, e o Japão contra a Tunísia em Monterrey. As duas partidas estão marcadas para 20 de junho.

(Reportagem de Michael Church)