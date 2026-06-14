Internet critica "Endrickfobia" de Ancelotti após atacante não entrar em estreia brasileira na Copa

247 - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, neste sábado (13), terminou marcada não apenas pela atuação sem brilho contra o Marrocos, mas também pela ausência de Endrick em campo. O atacante permaneceu no banco mesmo depois de Carlo Ancelotti usar as cinco substituições permitidas, o que provocou uma onda de críticas ao treinador nas redes sociais.

As informações são da Folha de S.Paulo. A partida marcou o primeiro compromisso do Brasil no torneio e foi acompanhada de frustração por parte da torcida, que viu a equipe com dificuldades para criar e reagir em campo. A decisão de Ancelotti de não recorrer a Endrick, mesmo após mexer no setor ofensivo, tornou-se um dos principais temas de debate entre internautas.

Nas redes sociais, muitos torcedores passaram a comparar a situação do atacante na seleção com sua primeira passagem pelo Real Madrid, também sob o comando de Ancelotti. Na ocasião, segundo as críticas lembradas por usuários, Endrick passou boa parte do tempo como opção no banco de reservas.

A expressão “liberdade para Endrick”, tradução de “free Endrick”, ganhou força entre torcedores brasileiros. Memes, críticas e comentários irônicos se multiplicaram após o fim da partida, com usuários apontando que a seleção poderia ter buscado no jovem atacante uma alternativa para tentar mudar o cenário do jogo.

Um dos comentários que repercutiram nas redes questionava diretamente a postura do treinador: “Por que o Ancelotti tem ‘endrickfobia’??”. A frase sintetizou o tom de parte da reação dos internautas, que cobraram explicações pela ausência do jogador em campo.

Também viralizou uma cena em que Endrick aparece caminhando abatido e de cabeça baixa, em um momento interpretado por usuários como uma possível percepção de que não seria chamado para entrar na partida. A imagem reforçou a mobilização digital em defesa do atacante e ampliou as críticas ao comando técnico da seleção.

Após o jogo, Ancelotti foi questionado por jornalistas sobre a decisão de não utilizar Endrick, mas evitou tratar diretamente do caso. “Não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe”, afirmou o treinador.

Além das críticas à escolha técnica, circularam nas redes comentários sugerindo que Endrick estaria sendo preterido dentro do grupo por não integrar uma suposta “panelinha” com outros jogadores. A avaliação, no entanto, apareceu como especulação de torcedores na internet, sem confirmação oficial.

Endrick com Ancelotti no Real Madrid / Endrick com Ancelotti na Seleção Brasileira pic.twitter.com/CVt5Zf2Jvg — Castrinho (@edsonhcs) June 13, 2026