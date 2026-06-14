Seleção do Irã deixa Tijuana com despedida animada antes da estreia na Copa do Mundo em Los Angeles

Por Herbert Villarraga

TIJUANA, México, 14 Jun (Reuters) - A seleção iraniana de futebol deixou seu centro de treinamento em Tijuana sob uma calorosa despedida neste domingo, com torcedores alinhados em cinco fileiras em uma calçada lotada do lado de fora do hotel na véspera de sua estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

Pressionados contra a cerca de arame farpado verde, torcedores cantavam "Team Melli" -- expressão persa para "seleção nacional" -- enquanto os jogadores saíam do hotel e caminhavam em direção ao ônibus que os aguardava.

Funcionários vestindo camisas vermelhas do Irã distribuíram pequenas bandeiras iranianas através da cerca para a multidão reunida, que as agitou freneticamente quando a equipe surgiu.

Muitos dos jogadores, elegantemente vestidos com camisas polo azul-marinho e calças bege, acenaram e sorriram para os presentes enquanto alguns membros da delegação filmavam a cena com seus celulares.

Um dos apoiadores segurava uma placa amarela com letras pretas que diziam: "Irã, você nunca caminhará sozinho. O México está com você."

Um menino, empoleirado nos ombros de alguém, segurava o álbum de figurinhas oficial da Panini para a Copa do Mundo Fifa 2026, aberto na página da seleção do Irã.

Em dado momento, a multidão cantou em espanhol: "Irã, irmão, agora você é mexicano."

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, estava do lado de fora do hotel enquanto os jogadores saíam, com muitos torcedores seguindo o ônibus pela rua enquanto ele se afastava.

A comunidade iraniana em Tijuana é minúscula -- cerca de 20 pessoas- -- e muito menor do que a de Los Angeles, que abriga a maior comunidade iraniana fora do Irã.

Dezenas de milhares de iranianos-americanos vivem em Los Angeles, onde uma diáspora distinta, frequentemente chamada de "Tehrangeles", criou raízes.

O técnico Amir Ghalenoei e o atacante Mehdi Taremi têm uma coletiva de imprensa marcada para as 18h45 (horário do leste dos EUA) no Estádio de Los Angeles.

Membros da comunidade iraniano-americana planejam se reunir perto do Estádio de Los Angeles ainda neste domingo para protestar contra o que chamam de violações contínuas dos direitos humanos pelo governo iraniano.

O Irã transferiu sua base nesta Copa do Mundo de um complexo esportivo no Arizona para o México no final do mês passado, após os Estados Unidos e Israel realizarem ataques conjuntos contra o Irã a partir do final de fevereiro.

O jogo de segunda-feira do Grupo G contra a Nova Zelândia, no Estádio de Los Angeles, será disputado em meio à guerra entre os EUA e o Irã, o que adiciona uma atmosfera tensa a um confronto entre duas nações que nunca se enfrentaram na Copa do Mundo.

Esta é a primeira Copa do Mundo desde sua criação, em 1930, em que um país anfitrião receberá uma nação com a qual está em guerra.

(Reportagem de Herbert Villarraga)