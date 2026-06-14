Holanda pressiona, mas Japão segura empate no primeiro tempo; confira

247 - Holanda e Japão empataram por 0 a 0 no primeiro tempo da partida disputada neste domingo (14), no Dallas Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O duelo teve maior presença ofensiva da seleção holandesa, mas o Japão resistiu com organização defensiva e contou com boas intervenções do goleiro Zion Suzuki.

A Holanda criou as principais oportunidades da etapa inicial, especialmente com Donyell Malen e Cody Gakpo pelos lados do campo, enquanto o Japão buscou responder em transições rápidas e lançamentos para explorar espaços nas costas da defesa adversária.

Logo nos primeiros minutos, a equipe holandesa tentou impor ritmo com troca de passes no meio de campo e investidas pelas pontas. Donyell Malen recebeu bom passe dentro da área, escapou da marcação e finalizou para defesa importante de Zion Suzuki, que espalmou e evitou a abertura do placar.

O Japão, por sua vez, conseguiu equilibrar parte das ações ao fechar bem a entrada da área e tentar saídas com velocidade. Daizen Maeda apareceu pela esquerda em algumas jogadas, enquanto Takefusa Kubo e Keito Nakamura participaram da construção ofensiva japonesa.

A Holanda terminou a primeira etapa com mais volume. Segundo os dados da transmissão, a equipe teve 62% de posse de bola contra 38% do Japão. Nas finalizações, foram três tentativas holandesas e uma japonesa até parte do primeiro tempo, refletindo o maior domínio territorial da seleção europeia.

Uma das principais chances da Holanda veio em jogada pela esquerda. Cody Gakpo avançou e levantou a bola na área para Denzel Dumfries, que cabeceou na rede pelo lado de fora. Depois, Malen também apareceu em cobrança de escanteio e cabeceou nas mãos de Suzuki.

O Japão respondeu com uma finalização perigosa de Hiroki Ito, que recebeu passe de Keito Nakamura na intermediária e arriscou forte, mandando a bola por cima do gol. Mais tarde, Tsuyoshi Watanabe avançou pela direita e cruzou para Nakamura, que dominou e concluiu à esquerda da meta.

Nos minutos finais da etapa, Ayase Ueda recebeu bom lançamento de Daichi Kamada nas costas da defesa holandesa e finalizou na rede pelo lado de fora. A equipe asiática passou a apostar mais nos erros da Holanda, tentando acelerar quando recuperava a posse.

A seleção holandesa chegou à estreia cercada de expectativas por manter uma base experiente e talentosa, apesar de dúvidas físicas no elenco. Vice-campeã mundial em 1974, 1978 e 2010, a Holanda ainda busca seu primeiro título de Copa do Mundo.

O Japão iniciou a competição como uma das principais forças do futebol asiático. Na Copa de 2022, no Catar, surpreendeu ao terminar em primeiro lugar em um grupo com Espanha e Alemanha, mas caiu nas oitavas de final diante da Croácia, nos pênaltis. A equipe tenta superar pela primeira vez a barreira das oitavas, fase que alcançou em 2002, 2010, 2018 e 2022.

A arbitragem da partida está sob comando de Ismail Elfath. Após três minutos de acréscimos no primeiro tempo, Holanda e Japão foram para o intervalo com o placar zerado.

Buscas por informações do jogo aumentam online

Antes de a bola rolar para Alemanha e Curaçao, a expectativa pela partida também se refletiu nas buscas online. Dados do Google Trends registraram aumento repentino de pesquisas relacionadas ao jogo no buscador, em meio à mobilização de torcedores interessados na estreia alemã e na primeira participação de Curaçao em uma Copa do Mundo.