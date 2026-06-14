Há 8 anos, anfitriã Rússia goleava Arábia Saudita na abertura da Copa

247 - A Rússia abriu a Copa do Mundo de 2018 com uma goleada por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, em 14 de junho, no Estádio Lujniki, em Moscou. A vitória na abertura desta edição foi a maior de um país-sede em uma estreia de Mundial desde 1934 e ajudou a impulsionar a campanha russa até as quartas de final.

O resultado superou as expectativas em torno da seleção anfitriã, que chegou ao torneio como a equipe de pior posição no ranking entre as 32 participantes. A goleada mudou o ambiente em torno do time e marcou o início de uma campanha que se tornaria a melhor do país desde o fim da União Soviética.

O primeiro gol da partida foi marcado por Yuri Gazinsky, de cabeça. Denis Cheryshev, que entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Alan Dzagoev, ampliou o placar com dois gols. Artem Dzyuba também deixou sua marca, enquanto Aleksandr Golovin fechou a goleada em cobrança de falta nos acréscimos.

O triunfo por 5 a 0 teve peso histórico. Até então, a maior vitória de um país-sede em uma partida inaugural desde a década de 1930 havia ocorrido em 1934, quando a Itália derrotou os Estados Unidos por 7 a 1. Em Moscou, a Rússia transformou uma estreia cercada por desconfiança em uma demonstração de força diante de sua torcida.

Depois da abertura, a seleção russa avançou na fase de grupos e eliminou a Espanha nas oitavas de final, em disputa por pênaltis. A equipe só parou nas quartas, também nas penalidades, diante da Croácia, que mais tarde chegaria à final do torneio.

A Copa do Mundo de 2018 também ficou marcada pela estreia do árbitro de vídeo, o VAR, em Mundiais. A competição terminou com o título da França, que venceu a Croácia por 4 a 2 na decisão. A seleção croata, vice-campeã, fez uma trajetória longa no mata-mata, com três prorrogações consecutivas.

A escolha da Rússia como sede havia sido confirmada pela FIFA em 2010, na mesma votação que definiu o Catar como anfitrião da Copa de 2022. Para receber o torneio, o país investiu na construção e na reforma de estádios distribuídos por 11 cidades-sede.

Para a Arábia Saudita, a derrota na abertura representou um começo difícil. A seleção, porém, conseguiu reagir parcialmente ao vencer o Egito na última rodada da fase de grupos, embora não tenha avançado às oitavas de final.

Oito anos depois, a goleada russa sobre a Arábia Saudita permanece como um dos momentos mais lembrados da Copa de 2018. O resultado no Lujniki marcou o ponto de partida de uma campanha que contrariou previsões e levou a anfitriã até as quartas de final de seu próprio Mundial.