Vini Jr., Pelé, Romário e mais: quem marcou o primeiro gol do Brasil em cada Copa

247 - Vinícius Júnior entrou para a história das Copas do Mundo neste sábado (13) ao marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira na edição de 2026. O gol saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Após uma jogada individual, Vini Jr. finalizou no ângulo do goleiro marroquino e igualou o placar da partida. As informações são da CNN Brasil.

Com o lance, o atacante passou a integrar uma lista de jogadores que abriram a contagem de gols do Brasil em diferentes edições do Mundial. Entre os nomes que já marcaram o primeiro gol brasileiro em Copas, estão Pelé, Zagallo, Reinaldo, Romário, Ronaldo, Kaká, Neymar e Richarlison. O último havia sido anotado por Richarlison, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na Copa de 2022.

Primeiros gols do Brasil em Copas

O primeiro gol da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo foi marcado por Preguinho, em 1930, na derrota por 2 a 1 para a Iugoslávia. A única edição em que o Brasil não marcou na estreia foi a de 1974.

Na ocasião, a equipe empatou sem gols com a Iugoslávia. O primeiro gol brasileiro naquele Mundial só saiu na terceira partida, diante do Zaire, com Jairzinho. Outro dado histórico é que apenas dois jogadores conseguiram marcar o primeiro gol do Brasil em mais de uma Copa do Mundo: Leônidas da Silva, em 1934 e 1938, e Sócrates, em 1982 e 1986.

Confira os autores do primeiro gol do Brasil em cada Copa do Mundo:

1930: Preguinho (Iugoslávia 2 x 1 Brasil)

1934: Leônidas (Espanha 3 x 1 Brasil)

1938: Leônidas (Brasil 6 x 5 Polônia)

1950: Ademir de Menezes (Brasil 4 x 0 México)

1954: Baltazar (Brasil 5 x 0 México)

1958: Mazzola (Brasil 3 x 0 Áustria)

1962: Zagallo (Brasil 2 x 0 México)

1966: Pelé (Brasil 2 x 0 Bulgária)

1970: Rivellino (Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia)

1974: Jairzinho (Zaire 0 x 3 Brasil, terceiro jogo)

1978: Reinaldo (Brasil 1 x 1 Suécia)

1982: Sócrates (Brasil 2 x 1 União Soviética)

1986: Sócrates (Espanha 0 x 1 Brasil)

1990: Careca (Brasil 2 x 1 Suécia)

1994: Romário (Brasil 2 x 0 Rússia)

1998: César Sampaio (Brasil 2 x 1 Escócia)

2002: Ronaldo (Brasil 2 x 1 Turquia)

2006: Kaká (Brasil 1 x 0 Croácia)

2010: Maicon (Brasil 2 x 1 Coreia do Norte)

2014: Neymar (Brasil 3 x 1 Croácia)

2018: Philippe Coutinho (Brasil 1 x 1 Suíça)

2022: Richarlison (Brasil 2 x 0 Sérvia)

2026: Vini Jr. (Brasil x Marrocos)