Vini Jr., Pelé, Romário e mais: quem marcou o primeiro gol do Brasil em cada Copa
Atacante se tornou o 21º jogador a marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo
247 - Vinícius Júnior entrou para a história das Copas do Mundo neste sábado (13) ao marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira na edição de 2026. O gol saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Após uma jogada individual, Vini Jr. finalizou no ângulo do goleiro marroquino e igualou o placar da partida. As informações são da CNN Brasil.
Com o lance, o atacante passou a integrar uma lista de jogadores que abriram a contagem de gols do Brasil em diferentes edições do Mundial. Entre os nomes que já marcaram o primeiro gol brasileiro em Copas, estão Pelé, Zagallo, Reinaldo, Romário, Ronaldo, Kaká, Neymar e Richarlison. O último havia sido anotado por Richarlison, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na Copa de 2022.
Primeiros gols do Brasil em Copas
O primeiro gol da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo foi marcado por Preguinho, em 1930, na derrota por 2 a 1 para a Iugoslávia. A única edição em que o Brasil não marcou na estreia foi a de 1974.
Na ocasião, a equipe empatou sem gols com a Iugoslávia. O primeiro gol brasileiro naquele Mundial só saiu na terceira partida, diante do Zaire, com Jairzinho. Outro dado histórico é que apenas dois jogadores conseguiram marcar o primeiro gol do Brasil em mais de uma Copa do Mundo: Leônidas da Silva, em 1934 e 1938, e Sócrates, em 1982 e 1986.
Confira os autores do primeiro gol do Brasil em cada Copa do Mundo:
1930: Preguinho (Iugoslávia 2 x 1 Brasil)
1934: Leônidas (Espanha 3 x 1 Brasil)
1938: Leônidas (Brasil 6 x 5 Polônia)
1950: Ademir de Menezes (Brasil 4 x 0 México)
1954: Baltazar (Brasil 5 x 0 México)
1958: Mazzola (Brasil 3 x 0 Áustria)
1962: Zagallo (Brasil 2 x 0 México)
1966: Pelé (Brasil 2 x 0 Bulgária)
1970: Rivellino (Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia)
1974: Jairzinho (Zaire 0 x 3 Brasil, terceiro jogo)
1978: Reinaldo (Brasil 1 x 1 Suécia)
1982: Sócrates (Brasil 2 x 1 União Soviética)
1986: Sócrates (Espanha 0 x 1 Brasil)
1990: Careca (Brasil 2 x 1 Suécia)
1994: Romário (Brasil 2 x 0 Rússia)
1998: César Sampaio (Brasil 2 x 1 Escócia)
2002: Ronaldo (Brasil 2 x 1 Turquia)
2006: Kaká (Brasil 1 x 0 Croácia)
2010: Maicon (Brasil 2 x 1 Coreia do Norte)
2014: Neymar (Brasil 3 x 1 Croácia)
2018: Philippe Coutinho (Brasil 1 x 1 Suíça)
2022: Richarlison (Brasil 2 x 0 Sérvia)
2026: Vini Jr. (Brasil x Marrocos)