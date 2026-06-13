Travis Scott veste camisa da Seleção Brasileira e ganha presente de Vinicius Júnior

247 - O rapper estadunidense Travis Scott demonstrou apoio à Seleção Brasileira neste sábado (13) e compartilhou, nas redes sociais, imagens usando a camisa amarela do Brasil. Em publicações, o artista apareceu vestindo o uniforme da equipe brasileira às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As informações são da CNN Brasil.

Travis Scott também mostrou aos seguidores um presente recebido de Vinicius Júnior. O atacante da Seleção Brasileira enviou ao rapper uma camisa oficial autografada. A relação entre o cantor e o jogador não é recente.

Os dois já estiveram juntos em outras ocasiões. No ano anterior, Travis Scott participou da comemoração de aniversário de Vinicius Júnior.