Web repercute escolhas de Ancelotti para estreia do Brasil na Copa

247 - A escalação da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo de 2026 gerou forte repercussão nas redes sociais neste sábado (13). As escolhas do técnico italiano Carlo Ancelotti para o confronto contra o Marrocos surpreenderam parte da torcida, especialmente pela presença de Ibañez na lateral e de Igor Thiago como referência ofensiva. As informações são da CNN Brasil.

A formação anunciada para a partida válida pelo Grupo C do Mundial provocou debates entre torcedores, que comentaram as decisões do treinador em publicações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na rede social X. O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Nova Jersey. O Grupo C também conta com Escócia e Haiti.

Reações à escalação

Entre os nomes que chamaram atenção está Ibañez, escolhido para atuar na lateral. Danilo era apontado como uma das opções mais cotadas para a posição antes da divulgação da equipe titular.

Douglas Santos, que atuou como titular diante do Egito durante a preparação da seleção, também recebeu nova oportunidade. No setor ofensivo, Igor Thiago foi escalado como centroavante e terá a função de ser a principal referência no ataque brasileiro.

Parte dos torcedores aprovou as escolhas feitas por Ancelotti. Em uma das mensagens publicadas nas redes sociais, um internauta escreveu: "Escalação ousada. Gostei de ver o Igor Thiago ganhando chance no ataque. [...] A defesa com Ibañez e Gabriel Magalhães traz renovação. Ancelotti testando variações importantes".

Outro torcedor demonstrou confiança no atacante do Brentford ao afirmar: "Igor Thiago vai mitar, centroavante titular do hexa".

Críticas e questionamentos

As decisões do treinador também receberam críticas. Alguns torcedores questionaram a falta de opções para as laterais e a ausência de Endrick entre os titulares. "Somos pentacampeões, mas não temos um lateral direito decente, nem esquerdo", publicou um perfil.

Outro internauta comentou: "Bizarro o que estão achando normal, o que o italiano superestimado está fazendo com Endrick e Rayan". Já um terceiro torcedor avaliou: "Endrick entrará para a história vindo do banco".

Escalação do Brasil

A equipe escolhida por Carlo Ancelotti para a estreia na Copa do Mundo tem Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Vini Jr., Raphinha e Igor Thiago.